Avrupa'nın en çok tercih edilen hava yolu şirketlerinden EasyJet, İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Manchester-İstanbul seferleri haftada iki kez yapılacak.

İngiltere merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi EasyJet, İstanbul Havalimanı'na yönelik uçuşlarına başladı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İga'dan yapılan açıklamada, Manchester- İstanbul Havalimanı seferini gerçekleştiren EasyJet uçağının ekibi ve yolcularının törenle karşılandığı kaydedildi. Açıklamada, İGA görevlileri tarafından kabin ve kokpit ekibine çiçek takdim edildiği, yetkililerin katılımıyla da kurdele kesim töreni yapıldığı belirtildi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA UÇAN TOPLAM HAVA YOLU SAYISI 90 OLDU

Açıklamada, "EasyJet'in Manchester- İstanbul seferleri pazartesi ve cuma günleri olmak üzere haftada iki kez Airbus A320 model uçaklarla yapılacak. EasyJet'in Türkiye ağında İstanbul'un yanı sıra, Bodrum, Antalya, Dalaman ve İzmir yer alıyor. EasyJet'in uçuşlarına başlamasıyla birlikte, İGA İstanbul Havalimanı'nda toplam hava yolu sayısının 90'a ulaştığı ifade edildi. Havalimanı, tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşarak, 300'den fazla destinasyona da uçuş imkanı sunacak. İngiltere'nin düşük maliyetli hava yolu şirketi olan EasyJet, faaliyetlerine 1995 yılında başladı. Hava yolu şirketi; Birleşik Krallık'tan Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya kadar 135'ten fazla varış noktasına hizmet veriyor" ifadelerine yer verildi.