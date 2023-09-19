Son zamanların popüler oyunlarından EA FC 24'ün çıkış tarihi oyun severler tarafından merakla bekleniyor. Oyunu oynayan yayıncıların olması nedeniyle EA FC 24 çıktı mı, ne zaman çıkacak? EA Sports FC 24 saat kaçta çıkacak? Soruları gündeme taşındı.

EA FC 24 saat kaçta çıkacak? Son zamanların popüler oyunlarından EA FC 24'ün çıkış tarihi oyun severler tarafından merakla bekleniyor. Oyunu oynayan yayıncıların olması nedeniyle EA FC 24 çıktı mı, ne zaman çıkacak? EA Sports FC 24 saat kaçta çıkacak? Soruları gündeme taşındı. Detaylar...

EA FC 2024 ÇIKTI MI?

EA FC 24 oyunu 29 Eylül 2023 tarihinde tüm oyunculara açılacak. 19 Eylül'de bazı içerik üreticileri erken erişim ile oyuna erişim sağlayabilecekler.

FC 24 Standart Sürümü 1.199,99 TL'den, Ultimate Edition 1.699,99 TL'den Steam mağaza üzerinden satışta.

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