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EA çöktü mü? EA Game sorun mu var?

EA çöktü mü? EA Game sorun mu var?

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EA çöktü mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. En popüler FPS oyunlardan EA beklenmedik bir sorun yaşadı. EA oyununda meydana geldi. Oyuncular oyuna giriş yapamadılar. İşte, EA sunucu durumu! EA çöktü mü?

EA çöktü mü? sorusunun yanıtı merak edildi. Oyuncular yaşanan bu teknik aksaklığa tepki gösterdi. EA'ın,yaşadığı sorun, Twitter'da gündem oldu. İşte, EA sunucu durumu! EA çöktü mü? EA sorun mu var?

EA ÇÖKTÜ MÜ?

EA oyuncuları yaşadıkları sorunlarla ilgili paylaşımlarda bulundu EA hakkında gelen bildirimler sonrası hata raporu şu şekilde oluştu:

EA çöktü mü? EA Game sorun mu var?Countdown

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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