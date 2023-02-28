Elektronik Yabancı Dil Sınavı 2023 e-YDS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayınladı. Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen sınava katılacak adaylar sınav tarihini araştırmaya koyuldu. Konuyla ilgili açıklama ÖSYM Başkanlığından geldi. Peki, E-YDS sınavı ne zaman yapılacak? E-YDS sınavı yılda kaç kez yapılır? E YDS Kaç soru kaç dakika? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl düzenlenen E- YDS sınavının ne zaman yapılacağı sınava katılacak adaylar tarafından sorgulanıyor. Konuyla ilgili açıklama ÖSYM den geldi. Peki, E-YDS sınavı ne zaman yapılacak? E-YDS sınavı yılda kaç kez yapılır? E--YDS Kaç soru kaç dakika? Detaylar haberimizde...

E-YDS SINAVI NE ZAMANYAPILACAK?

e-YDS 2023/2 İngilizce alanında, 18 Mart 2023 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacaktır. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

E-YDS SINAVI YILDA KAÇ KEZ YAPILIR?

E-YDS bilgisayar ortamında yapılır ancak YDS kâğıt üzerinde gerçekleştirilir. YDS ilkbahar ve sonbahar dönemi olmak üzere yılda 2 kez yapılır.

E- YDS KAÇ SORU KAÇ DAKKİKA?

E- YDS sınavında adaylara toplam 80 soru soruluyor. Sınav süresi ise 180 dakika yani 3 saat. YDS'de yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıl olup bu süre sonunda sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır.