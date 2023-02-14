2023 yılı Elektronik Yabancı Dil Sınav tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM'nin yaptığı açıklama sonrasında E-YDS sınav tarihi araştırılıyor. Peki, E-YDS ertelendi mi? E-YDS ne zaman yapılacak? E-YDS ne zamana ertelendi? İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. 2023 yılı Elektronik Yabancı Dil Sınavı, ÖSYM Başkanlığı tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Peki, E-YDS ertelendi mi? E-YDS ne zaman yapılacak? E-YDS ne zamana ertelendi? Detaylar haberimizde...

E-YDS ERTELENDİ Mİ?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında ÖSYM, resmi Twitter hesabından E-YDS sınav tarihi hakkında paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamada, "4 Mart 2023 tarihinde uygulanacak 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2023/2 İngilizce) Adana e-Sınav Merkezinde girmek için tercihte bulunan adaylar, 20-22 Şubat 2023 tarihlerinde sınav merkezi tercihlerini Ankara e-Sınav Merkezi olarak güncelleyebilecektir" ifadeleri yer almaktadır.

E-YDS NE ZAMAN YAPILACAK?