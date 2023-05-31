E tipi cezaevi hangi suçları kapsar? E tipi cezaevi nedir? E tipi cezaevine hangi suçlular girer, cezaevi nerelerde var?

Cezaevleri hükümlü ya da tutukluların içerisinde tutuldukları özel güvenlikli yapılardır. Her tür cezaevi farklı türde suçları kapsar. Peki E tipi cezaevi hangi suçları kapsar? E tipi cezaevi nedir? Kimler yatar? E tipi cezaevi nerelerde var? E tipi cezaevine hangi suçlular girer?

Cezaevleri hükümlü ve tutukluların üzerine isnat edilen suçların türüne göre harflerle isimlendirilir. Mahkum yakınları tarafından özellikle araştırılan bir konu E tipi cezaevi nedir? E tipi cezaevinde kimler kalır? E tipi cezaevi hangi suçları kapsar? E tipi cezaevi nerelerde var? çok merak ediliyor. E tipi cezaevi nedir? İşte detaylar…

E TİPİ CEZAEVİ NEDİR?

Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukluların yakınları tarafından çokça merak edilen bir konu olan E tipi cezaevi nedir? ve E tipi cezaevine hangi suçlular girer sorularına cevap aranıyor. Mahkemelerce haklarında hüküm veya tutukluluk kararı çıkarılan kişiler üzerlerine isnat edilen suçlara göre farklı türde cezaevlerine gönderilmektedir. E tipi cezaevleri kapasitesi en yüksek cezaevleridir. Ranza sayısı arttırılarak kapasiteleri çokça büyütülebilir. E tipi cezaevleri iki katlı olarak planlanmış, koğuş sistemine göre inşa edilmiştir. 2,4,6,8 ve 10 kişilik olmak üzere koğuş kapasitesine sahip olan bu tipteki cezaevlerinde güvenlik önlemleri çok sıkı tutulmaktadır. Her koğuşun kendine ait havalandırması bulunurken, 80 kişilik müşahede bölümü, tam teşkilatlı mutfak, soğuk hava deposu, çamaşır ve çamaşırhane, berber, hamam, özel ziyaret yerleri, mescit, konferans salonu ve iş atölyeleri de yine bu cezaevlerinde bulunmaktadır. E Tipi Cezaevlerinin kapasitesi arttırılmadığında normalde kapasitesi 400 ila 500 kişi arasında değişmektedir. Şiddet olaylarının yaşanmaması için bu tip cezaevlerindeki koğuşlarda yüksek güvenlik önlemleri alınmaya özen gösterilir.

E TİPİ CEZAEVİ HANGİ SUÇLARI KAPSAR?

Bu cezaevleri sayısının çok olması ile bilinmektedir. E tipi cezaevinde ağır suçlardan yargılanan veya ceza almış mahkumlar yatmaktadır. 2,4,6,8 ve 10 kişilik koğuşları bulunan E tipi cezaevlerinde ilave yataklarla kapasite 1000 kişiye kadar çıkabilmektedir. Mahkum yakınları genellikle E tipi cezaevine hangi suçlular girer? Sorusunu sormaktadır. Bu tip cezaevinde genellikle ağır suçlardan ceza alanlar yer almaktadır.

E TİPİ CEZAEVİNE HANGİ SUÇLULAR GİRER?

Mahkemelerce hakkında isnat edilen suç sonrası E tipi cezaevlerine gönderilen mahkumlar burada ceza süresini geçirmektedir. E tipi cezaevleri farklılıkları sebebiyle bu harf ile adlandırılmaktadır. Bu tip cezaevine gönderilenler genellikle ağır suçlardan dolayı yatmaktadır. E tipi cezaevinde hafif suçlardan ceza alanlar bulunmamaktadır.

E TİPİ CEZAEVİ NERELERDE VAR?

Bu tipteki cezaevleri yüksek güvenlikli ve özel korunaklı olarak bilinmektedir. Mahkemelerce bu cezaevine gönderilen kişiler ceza süresini burada tamamlamaktadır. E tipi cezaevinde bulunan mahkumlar genellikle ağır suçlardan ceza alanlardır. Türkiye'de yüksek güvenlikli ve ağır korumayla korunan bu cezaevinden 39 adet bulunmaktadır.