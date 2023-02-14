E tipi cezaevi hangi suçları kapsar? E tipi cezaevi nedir?
Gündem Haberleri
Vatandaşların merak ettikleri arasında E tipi cezaevi hangi suçları kapsar? E tipi cezaevi nedir? soruları yer alıyor. Cezaevlerinin tipleri ve hangi suçları kapsadığı merak ediliyor. Peki, E tipi cezaevi hangi suçları kapsar? E tipi cezaevi nedir?
E tipi cezaevi hangi suçları kapsar? E tipi cezaevi nedir? soruları gündemde yer alıyor. Vatandaşların merak ettikleri arasında yer alan E tipi cezaevi hangi suçları kapsar? E tipi cezaevi nedir? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. Detaylar haberimizde.
E TİPİ CEZAEVİ HANGİ SUÇLARI KAPSAR?
E tipi cezaevleri ağır suçlardan hükümlü suçluların ceza aldığı yerdir. Cinayet, tecavüz gibi suçları kapsar.
E TİPİ CEZAEVİ NEDİR?
2 katlı koğuş sistemine uygun inşa edilmiştir. Daha sonra 2, 4, 6, 8 ve 10 kişilik odalar haline getirilmiştir. Her odanın kendi havalandırması bulunur. Alt katlar yemekhane, üst katlar yatakhanedir.