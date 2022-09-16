Ehliyet, belirli bir aracın şoförünün, sürüş yetkisinin ve yeterli bilgisinin olduğunu gösteren kart olarak tanımlanıyor. Farklı tipte ve büyüklükteki araçların sürüş yetkisini belirlemek adına farklı ehliyet sınıfları bulunuyor. Ehliyet türleri kullanılacak olan taşıtın özelliklerine göre belirleniyor. Peki, E sınıfı ehliyet hangi araçlar kullanabilir? E sınıfı ehliyet nedir?

Gerek motorlu gerekse motorsuz araçların trafikte güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmeleri adına, kullanıcılar sürücü belgesi zorunluluğu getirilmiştir. Kişiler sürücü belgesi alabilmek için ilk etapta hangi tür aracı kullanacaklarına karar vermelidir. Çünkü her araç için aynı ehliyet verilmez. Peki, E sınıfı ehliyet hangi araçlar kullanabilir? E sınıfı ehliyet nedir? İşte detaylar haberimizde...

E SINIFI EHLİYET NEDİR?

E sınıf ehliyet, M, B, B1, F ve D1 ehliyet sahiplerinin kullanabildiği bütün araçları kullanabiliyor. E sınıfı ehliyetin 2016 yılından beri dağıtımı bulunmuyor. E sınıfının kapsadığı araçları kullanabilmek için C ve D sınıfı ehliyetin alınması gerekiyor.

E SINIFI EHLİYET HANGİ ARAÇLAR KULLANABİLİR?

Çok sayıda kişi E sınıfı ehliyet hangi araçları kullanabilir veya E ehliyet hangi araçları kullanır sorularına cevap arıyor. E sınıfı ehliyet sahipleri, otobüs, kamyon, kamyonet ve otomobil kullanabiliyor.

E SINIFI EHLİYET İÇİN YAŞ SINIRI NEDİR?

E sınıfı ehliyet alarak kamyon kullanmak için en az 22, E ehliyet ile otobüs kullanmak içinse en az 24 yaşında olmak gerekiyor.