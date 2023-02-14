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SIM kart teknolojisinin yeni versiyonu olan e- SIM nasıl kullanılır, nedir vee- SIM hangi telefonlarda var, nasıl alınır merak ediliyor.e- SIM nedir, nasıl kullanılır ve e- SIM hangi telefonlarda var, nasıl alınır gündeme geliyor. e- SIM nedir, nasıl kullanılır? e- SIM hangi telefonlarda var, nasıl alınır? Detaylar haberimizdedir…

e- SIM NEDİR?

Bir mobil ağa bağlanmak için gereken tüm bilgileri saklayan teknolojiye e-SIM adı verilir.

Telefon görüşmeleri yapmak, kısa mesaj göndermek ve internete erişmek için kullandığımız tüm mobil cihazlar, hücre ağına erişmelidir. Bunun için kimlik doğrulama anahtarlarının, kimlik numaralarının, ülke kodlarının da yer aldığı kimlik bilgileri kullanılmaktadır.

Bir kullanıcı, bir SIM yani abone kimlik modülü kartı şeklinde olan mobil servis şirketine kaydolduğunda erişim sağlanır. SIM kart telefon içerisine yerleştirilir.

e-SIM NASIL ÇALIŞIR?

e-SIM ise SIM kartlarının aksine bir cihazın devre kartı üzerine gömülü bir entegre devre yüzeyidir. e-SIM kart (gömülü-SIM) yeni jenerasyon SIM kart özelliklerini uzaktan kullanmayı sağlayan GSMA (Groupe Speciale Mobile Association) tarafından piyasaya sürülen bir araçtır. Cihazdan cihaza (M2M) bağlantıya uzaktan hazırlanmak ve bağlantıyı yönetmenin ihtiyaçlarını karşılamak için GSMA cep telefonu hizmet ağı operatörlerini dünya çapında temsil eden bir kuruluştur. Telefonların ekosisteminde, telefon üreticilerinin ve diğer hissedarların sesi olabilmek için oluşturulmuştur.

e- SIMNASIL ALINIR?

Bağlı olduğunuz operatöre başvurarak alabilirsiniz.

Ayarlar menüsüne gidiniz

"Bağlantılar" sekmesine tıklayınız

"SIM Kart Yöneticisi" kısmını seçiniz

"Mobil Plan Ekleme"yi tıklayınız

"Operatör QR Kodunu Kullan" seçeneğini seçiniz

e-SIM kartınızın üzerindeki QR kodu okutun. e-SIM'iniz kullanıma hazır.