Ticaret Bakanlığı, depremzedelere yardım için e-Seferberlik ilan ettiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığının açıklamasının ardından Peki e-Seferberlik nedir? Seferberlik ne anlama gelir? Sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

E-Seferberlik nedir? Seferberlik nedir, ne anlama gelir? Sorgulamaları Ticaret Bakanlığı'nın açıklamaları sonrasında vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Tüm Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Binlerce vatandaşımız ise enkaz altında kaldı. Deprem bölgesinde AFAD ekiplerinin arama kurtarma faaliyetleri devam ederken .Ticaret Bakanlığı E seferberlik ilan ettiğini duyurdu. Yaşanan bu gelişmenin ardından vatandaşlar e- seferberlik nedir? e -seferberlik ilan edilirse ne olur? Sorularının yanıtını merak ediyor. Detaylar haberimizde...

E SEFERBELİK NEDİR?

Ticaret Bakanlığının e-Seferberlik için yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkemizde gerçekleşen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketinden zarar gören vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla bakanlığımız himayelerinde e-Seferberlik başlatılmıştır. Gönüllülük esasına göre yürütülecek e-Seferberliğe ülkemizde faaliyet gösteren elektronik ticaret pazar yerleri, bu platformlarda faaliyet gösteren satıcılar ile kargo ve lojistik işletmecileri katılım sağlayacaktır" İfadeleri kullanıldı.

Depremdeki öncelikli ihtiyaç ürünlerinin satışının yapılacağı e-Seferberlik'te, elektronik ticaret pazar yerlerinin satıcılardan herhangi bir komisyon bedeli alınmayacak.

Bakanlık, "Satıcılar da ürünlerini indirimli fiyatla satışa sunacaktır. Bu sayede, vatandaşlarımızın uygun fiyatla satın aldıkları ürünler ihtiyaç sahiplerine hızlı bir biçimde ulaştırılarak yaraların sarılmasına katkı sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın satın aldığı ürünler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve AFAD'ın belirleyeceği teslimat noktalarına bakanlığımız koordinasyonunda ilgili platformlar ile kargo ve lojistik işletmecileri tarafından ulaştırılacaktır" ifadelerine yer verildi.

SEFERBELİK NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı hâldir.