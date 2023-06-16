TÜVTÜRK tarafından verilen araç muayene raporlarına kısa mesaj, elektronik posta ve e-Devlet yoluyla ulaşılabilmesini sağlayan uygulamanın başladığı bildirildi. Peki, araç muayene raporuna nereden bakılır nasıl alınır? E-rapor nedir, araç muayenesinde e-rapor nereden nasıl alınır? E-rapor sorgulama, E-rapor Tüvtürk! Araç muayenesinde e-rapor dönemi başlıyor mu? Araç muayene raporu e devlet! İşte tüm detaylar…

Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "araç muayenesinde e-rapor dönemi"ne ilişkin paylaşım yapıldı. Peki, E-rapor nedir, araç muayenesinde e-rapor nereden nasıl alınır? E-rapor sorgulama, E-raporTüvtürk! Araç muayenesinde e-rapor dönemi başlıyor mu? Araç muayene raporu e devlet!

E-RAPOR NEDİR, ARAÇ MUAYENESİNDE E-RAPOR NEREDEN NASIL ALINIR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü elektronikleşme çalışmaları kapsamında TÜVTÜRK tarafından verilen araç muayene raporlarına kısa mesaj, elektronik posta ve e-Devlet yoluyla ulaşılabileceği bildirilen açıklama yapıldı. Twitter hesabından gelen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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"Yeni uygulamayla yılda, 112 ton kağıt tasarrufu sağlanacak, 1904 ağaç kesilmekten kurtulacak, 7 bin 840 metrekare çam alanı tahrip olmayacak, 459 bin 200 kilovat elektrik enerjisi sağlanacak, 196 bin litre akaryakıttan tasarruf edilecek, 30 bin 240 metreküp atık gazın atmosfere yayılımı engellenecek."

TÜVTÜRK tarafından işletilen istasyonlarda araç muayene sürecinin sonunda verilen raporlar, araç sahiplerine kısa mesaj veya e-posta yoluyla gönderilecek. Ayrıca araç sahipleri bu raporun özetine e-Devlet Kapısı'ndaki "Araçlarım" sekmesinden de ulaşabilecek.

E-RAPOR NEDİR?

Ulaştırma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada TÜVTÜRK istasyonlarında yapılan araç muayene raporları dijital olarak verileceği duyuruldu. Bu kararla beraber kağıt tüketiminin azaltılması amaçlanıyor. Muayene sonunda verilen raporlar, araç sahiplerine kısa mesaj veya e-posta yoluyla gönderilecek.