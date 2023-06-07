2022-2023 eğitim ve öğretim yılının sonuna yaklaşması ile birlikte öğrenciler ve veliler başta olmak üzere E okul ne zaman kapanıyor 2023? Sorusu merak ediliyor. Peki, E okul ne zaman kapanıyor 2023? E okul ne zaman, ayın kaçında kapanacak? VBS ne zaman kapanacak?

Okulun son haftası yoklama alınıp alınmayacağı konusu öğrenci ve veliler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Buna istinaden E okul ne zaman kapanıyor 2023? Sorusu en çok sorgulatılan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Peki, E okul ne zaman kapanıyor 2023? E okul ne zaman, ayın kaçında kapanacak? VBS ne zaman kapanacak? işte detaylar...

E OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR 2023?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde son not girişleri için kullanılan E-Okul sayfasının kapanması veya öğrenci-velilere erişime kapatılması artık yapılmıyor. Karne verilene kadar E Okul ekranı açık bulunuyor. Ancak öğretmenlere not giriş yetkilerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması öngörülmektedir.

E OKUL NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA KAPANACAK?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemine veri girişinin, 16 Haziran 2023'te okulların kapanmasından birkaç gün önce kapanması bekleniyor.