E okul ne zaman kapanıyor 2023? E-Okul ne zaman kapandı mı?

e-Okul, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından velileri ve öğrencileri bilgilendirme işlevi ile hizmet veriyor. Öğrenciler e okul ile karnelerin veriliş tarihinden önce öğrenciler sınavlarda aldıkları puanları görebiliyorlar. Peki, E okul ne zaman kapanıyor 2023?

Dönem sonlarında yaşanan yoğunluktan dolayı E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde düşünülüyor. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Peki, E okul ne zaman kapanıyor 2023?

E OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR 2023?

E okulda karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul sayfasının kapanması ise artık yapılmıyor. Karne verilene kadar E Okul ekranı açık bulunuyor. Ancak öğretmenlere not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması öngörülüyor.