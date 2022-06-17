E okul karne notları nasıl bakılır? Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün karne alarak yaz tatiline girecek. Dönem sonu karneleri için bu eğitiminde son kez okula gidecek olan öğrenciler karne töreni öncesi e okul üzerinden karne notlarını görüntülemek için E okul karne notları nasıl bakılır? E okul karne bakma! E karne nasıl bakılır? araştırması yapmakta. İşte e okul karne görüntüleme ekranı!

E OKUL KARNE NOTLARI NASIL BAKILIR?

Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda erişime açıldı.

İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

KARNELER NE ZAMAN DAĞITILACAK?

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün karne alarak yaz tatiline girecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı başlatıldı. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım-19 Kasım 2021'de, ikinci dönemdeki ara tatili 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapıldı.

7 Şubat 2022'de başlayan ikinci dönem yarın sona erecek. Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatilinde atacak.

Bu yaz tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak.

Ortaokul son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını 30 Haziran'da öğrenecek.

Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 18-19 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran'da yapılacak. YKS sonuçları, 20 Temmuz'da açıklanacak.

Öğrenciler, LGS kapsamındaki merkezi sınav ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih, ardından da yerleştirme heyecanı yaşayacak.

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