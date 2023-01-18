Yarıyıl tatilinin yaklaşması ile birlikte birçok öğrenci E Okul kapanınca devamsızlık yazılır mı? Sorusuna yanıt aramakta. Son hafta yoklama var mı, yok mu? Merak ediliyor. Peki, E Okul kapanınca devamsızlık yazılır mı? 2023 E-Okul kapandığında devamsızlık girilir mi? Son hafta yoklama var mı, yok mu?

E Okul kapanınca devamsızlık yazılır mı? Birçok öğrencinin ve velinin gündeminde yer alıyor. E Okul sistemi üzerinden birçok bilgiyi öğrenebildiğimiz veli bilgilendirme sisteminde son hafta yoklama var mı, yok mu? Araştırılmakta. Sistemin not girişine kapatılmasının ardından yoklama girişlerinin durumu da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, E Okul kapanınca devamsızlık yazılır mı? 2023 E-Okul kapandığında devamsızlık girilir mi? Son hafta yoklama var mı, yok mu?

E OKUL KAPANINCA DEVAMSIZLIK YAZILIR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre özellikle devamsızlık problemi yaşayan öğrencilere okulun son gününe kadar devam etme uyarısı yapılmaktadır. Karne basım işlemlerinin tamamlanması nedeniyle okullarda devamsızlıklar son hafta yazılıyor mu merak ediliyor. Konu ile ilgili en sağlıklı bilgi okul yönetimleri tarafından alınacak bilgi ile sağlanabilmektedir.

E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANIYOR 2023?

Karnelerin dağıtılması ve sonraki devam eden süreç içerisinde E-okul sistemi açık kalmaya devam etmektedir. Fakat son not giriş işlemleri ise genellikle karne gününden birkaç gün önce sona etmektedir. Not girişleri sona ermesi ile birlikte aynı şekilde e-okul VBS sistemine giriş yapılabiliyor.

KARNEDE ZAYIF VARKEN TAKDİR BELGESİ ALINIR MI?

Öğrenim görmekte olan öğrencinin derslerinden herhangi birisinde başarı notunun altında kalan bir ders bulunuyorsa öğrenci, Takdir veya Teşekkür belgesi almaya hak kazanamaz. Buna göre bir dersten kalan öğrencinin Takdir veya Teşekkür belgesi alması mümkün değildir.