2022-2023 eğitim ve öğretim yılının sonuna yaklaşması ile birlikte öğrenciler ve veliler başta olmak üzere E okul ne zaman kapanıyor 2023? Sorusu merak ediliyor. Peki, E okul kapandı mı? E okul (VBS) ne zaman, ayın kaçında kapanacak? E-Okul not girişi kapandı mı, not girişi ne zaman kapanacak 2023?

Okulun son haftası yoklama alınıp alınmayacağı konusu öğrenci ve veliler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Buna istinaden E okul ne zaman kapanıyor 2023? Sorusu en çok sorgulatılan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Peki, E okul kapandı mı? E okul (VBS) ne zaman, ayın kaçında kapanacak? E-Okul not girişi kapandı mı, not girişi ne zaman kapanacak 2023? işte detaylar...

E OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR 2023?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde son not girişleri için kullanılan E-Okul sayfasının kapanması veya öğrenci-velilere erişime kapatılması artık yapılmıyor. Karne verilene kadar E Okul ekranı açık bulunuyor. Ancak öğretmenlere not giriş yetkilerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması öngörülmektedir.

E OKUL NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA KAPANACAK?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemine veri girişinin, 16 Haziran 2023'te okulların kapanmasından birkaç gün önce kapanması bekleniyor.