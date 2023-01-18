2022-2023 eğitim ve öğretim yılının yarı yıl tatilinin yaklaşması ile birlikte E Okul devamsızlık ne zaman kapanacak 2023? Sorusu merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler tarafından merak edilmekte olan E Okul devamsızlık ne zaman kapanacak 2023? Sorusu, bu nedenle gündemde yer alıyor. Peki, E Okul devamsızlık ne zaman kapanacak 2023? Son hafta yoklama var mı, yok mu?

E Okul devamsızlık ne zaman kapanacak 2023? Sorusu, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına dair en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. Yarıyıl tatilinin yaklaşması ile birlikte birçok öğrenci E Okul devamsızlık ne zaman kapanacak 2023? Sorusuna yanıt aramakta. Milyonlarca öğrenci ve veli yarı yılın son haftası devamsızlık yazılır mı merak ediyor. Peki, E Okul devamsızlık ne zaman kapanacak 2023? Son hafta yoklama var mı, yok mu?

E OKUL DEVAMSIZLIK NE ZAMAN KAPANACAK 2023?

Okulun son haftası yoklama alınıp alınmayacağı konusu öğrenci ve veliler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Veliler çocuklarını son hafta okula gönderip göndermeme konusunda kararsızlık yaşarken Okullarda son hafta yoklama alınır mı, ders işlenir mi merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, özellikle devamsızlık problemi yaşayan öğrencilere okulun son gününe kadar devam etme uyarısı yapılmaktadır. Karne basım işlemleri nedeniyle okullarda devamsızlıklar son hafta yazılıyor mu merak ediliyor. Konu ile ilgili en sağlıklı bilgi okul yönetimleri tarafından alınacak bilgi ile sağlanabilmektedir.

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde son not girişleri için kullanılan E-Okul sayfasının kapanması veya öğrenci-velilere erişime kapatılması artık yapılmıyor. Karne verilene kadar E Okul ekranı açık bulunuyor. Ancak öğretmenlere not giriş yetkilerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması öngörülmektedir.