Dijital karnelerin sisteme gelmesiyle birlikte öğrenciler karnelerini ve notlarını öğrenmek için e-Okul'a giriş yapıyor. Fakat yoğunluktan dolayı bazen E okul çökebiliyor. Peki, E okul çöktü mü, e okula neden girmiyor, E okul nasıl açılır? E karne çöktü mü? Detaylar haberimizde...

İlkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin dijital karne ve başarı belgeleri çevrimiçi olarak erişime açıldı. Bugünden itibaren e-Okul sisteminden dijital karnelerini görebilecek olan öğrenciler, istedikleri takdirde 2 Temmuz'dan itibaren okullarından basılı halini de alabilecek. Peki, E okul çöktü mü? E okula neden girilmiyor?E Okul neden açılmıyor?

E- OKUL ÇÖKTÜ MÜ?

Yoğunluktan dolayı e okulda ara sıra çökmeler yaşanabiliyor. Şuanda girişlerde bir sorun yaşanmıyor. Fakat aşırı yoğunluk olursa çökmeler meydana gelebilir.