E okul çöktü mü? E okula neden girilmiyor?
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Dijital karnelerin sisteme gelmesiyle birlikte öğrenciler karnelerini ve notlarını öğrenmek için e-Okul'a giriş yapıyor. Fakat yoğunluktan dolayı bazen E okul çökebiliyor. Peki, E okul çöktü mü, e okula neden girmiyor, E okul nasıl açılır? E karne çöktü mü? Detaylar haberimizde...
İlkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin dijital karne ve başarı belgeleri çevrimiçi olarak erişime açıldı. Bugünden itibaren e-Okul sisteminden dijital karnelerini görebilecek olan öğrenciler, istedikleri takdirde 2 Temmuz'dan itibaren okullarından basılı halini de alabilecek. Peki, E okul çöktü mü? E okula neden girilmiyor?E Okul neden açılmıyor?
E- OKUL ÇÖKTÜ MÜ?
Yoğunluktan dolayı e okulda ara sıra çökmeler yaşanabiliyor. Şuanda girişlerde bir sorun yaşanmıyor. Fakat aşırı yoğunluk olursa çökmeler meydana gelebilir.
E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Öğrenci ile alakalı birçok bilgiye ulaşılabilen e-okul sisteminden veliler, öğrenciler ve öğretmenler T.C. kimlik numarası ve okul no ile sisteme kolaylıkla giriş yapabilirler.
Giriş için öncelikle e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapılarak istenen bilgiler eksiksiz doldurulur. Bilgilerin doğru girilmesi durumunda ikinci ekran açılıyor ve burada öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenir. Ardından öğrencinin fotoğrafı da doğru seçildiği takdirde sisteme giriş yapılmış olur.
E-okul üzerinden öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihleri gibi birçok ayrıntı öğrenilebilir.