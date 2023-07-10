E- Nabız satıldı iddiaları doğru mu? E- Nabız satıldı iddialarına Sağlık Bakanlığı yanıt verdi!

E- Nabız satıldı iddiaları doğru mu? merak ediliyor. Son zamanlarda gündemde E- nabız hakkında merak edilenler yer alıyor. Merak edilenler arasında E- Nabız satıldı iddiaları doğru mu? sorusu yer aldı. E- Nabız satıldı iddialarına Sağlık Bakanlığı yanıt verdi! İşte merak edilenler...

E- NABIZ SATILDI İDDİALARI DOĞRU MU?

Sağlık Bakanlığı, E- Nabız satıldı iddiaları hakkında şöyle açıklama yaptı:

"T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMUOYUNA DUYURU

26.04.2023 tarihinde bazı basın yayın organlarında yayımlanan e-Nabız'ın Katar'a satıldığını iddia eden haberler hakkında;

Ülkemize özgü olarak geliştirilmiş e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi'nin Katar'a satıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi, Bakanlığımızın amaç ve hedefleri doğrultusunda tasarlanarak geliştirilmiş ve tüm unsurları ile Sağlık Bakanlığı'na aittir. e-Nabız'ın bugünkü aktif kullanıcı sayısı 70 milyonu bulmuş, 39 farklı merkezi sistemle entegre 30 binden fazla sağlık tesisi ile güvenli ortamda haberleşen devasa bilgi sistemleri bütünü haline gelmiştir. Bu başarının ardında, binlerce sağlık tesisindeki yüz binlerce sağlık çalışanımız ve e-Nabız uygulamasını hızla benimseyen vatandaşlarımız bulunmaktadır. E-Nabız sistemi hiçbir ülkeye satılmadığı gibi Sağlık Bakanlığı'ndan izin almadan hiçbir ülkeye satılamaz ve Bakanlığımızdan izinsiz kullanılamaz. E-Nabız ve benzeri milli projeler ülkemizi sağlık bilişimi alanında dünya ölçeğinde gıpta ile izlenen bir noktaya getirmiştir. Sağlık bilişimi alanında oluşmuş bu başarılı atmosfer, çok sayıda Türk şirketinin Türkiye'de edindikleri kıymetli tecrübeleri kullanarak yurt dışında sağlık bilişimi alanında hizmet sunmasına da katkı vermektedir.

Hiçbir surette vatandaşlarımızın kişisel sağlık verilerinin satılması ya da üçüncü kişilere açılması mümkün değildir. Vatandaşlarımızın kişisel sağlık verileri, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca en yüksek idari ve teknik tedbirler alınarak korunmaktadır.

e-Nabız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin medar-ı iftiharıdır. Tümüyle yerli kaynaklarla ve Bakanlığımızca geliştirilmiştir. Bu sistemi ve fikri mülkiyet haklarını gasp etmeye yönelik her türlü girişimin karşısında olduğumuzu ve bağımsız mahkemeler önünde Bakanlığımızın haklarını sonuna kadar savunduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz."