EKPSS tercih sonuçları ile engelli memur atamaları gerçekleşecek. Tercih başvuruları 05-13 Ocak 2023 tarihleri arasında tamamlanan EKPSS yerleştirme sonuçları yapılan değerlendirme sonrası ÖSYM'nin EKPSS sonucu sorgulama ekranı AİS sayfasından ilan edilecek. Peki, E-KPSS tercih sonuçları açıklandı mı 2023? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası ÖSYM bazı sınavların başvuru ve sınav tarihlerinde değişikliğe gitti. Engelli memur atama kura sonuçları T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler. Peki, E-KPSS tercih sonuçları açıklandı mı 2023? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'den EKPSS tercih sonuç tarihi hakkında duyuru yapılmadı. Geçen yıl başvurular 14 Ocak'ta bitmiş sonuçlar ise 17 Şubat'ta ilan edilmişti.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.