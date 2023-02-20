Üye Girişi
Haberi Paylaş

E-KPSS tercih sonuçları açıklandı mı 2023? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gündem Haberleri

E-KPSS tercih sonuçları açıklandı mı 2023? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS tercih sonuçları ile engelli memur atamaları gerçekleşecek. Tercih başvuruları 05-13 Ocak 2023 tarihleri arasında tamamlanan EKPSS yerleştirme sonuçları yapılan değerlendirme sonrası ÖSYM'nin EKPSS sonucu sorgulama ekranı AİS sayfasından ilan edilecek. Peki, E-KPSS tercih sonuçları açıklandı mı 2023? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası ÖSYM bazı sınavların başvuru ve sınav tarihlerinde değişikliğe gitti. Engelli memur atama kura sonuçları T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler. Peki, E-KPSS tercih sonuçları açıklandı mı 2023? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'den EKPSS tercih sonuç tarihi hakkında duyuru yapılmadı. Geçen yıl başvurular 14 Ocak'ta bitmiş sonuçlar ise 17 Şubat'ta ilan edilmişti.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

EKPSS Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title