e - Karne nedir, nasıl alınır, ne zaman verilecek? E devletten e karne nasıl alınır?
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2022-2023 Eğitim yılının 1. Dönemi yarın sona eriyor. Milyonlarca öğrenci karne notlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Okullarda Yarıyıl tatili için son ders zili bugün çalacak. Yaklaşık 21 milyon öğrenci, 20 Ocak Cuma günü karne alarak tatile girecek. Peki, e okulda e karne nedir? E devletten karne nasıl alınır? E okulda hangi işlemler yapılır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
e-Karne öğrencilere dijital olarak verilecek karnelerdir. Pandemi sürecinde karneler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden paylaşılacaktır. Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.
ww.turkiye.gov.tr adresine giriş yapıyoruz. Arama alanına e-okul yazdığımızda altta açılan Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi sistemini tıklıyoruz. Alttaki şekilde öğrenci listesi açılıyor. Karşısında bulunan Veli Bilgilendirme sistemini tıklıyoruz.
Milli Eğitim Bakanlığındanalınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://e-okul.meb.gov.tr/ sitesi olan e okul veli bilgilendirme sistemi girişi üzerinden notları, karneleri ve başarı durumlarını görebiliyor. Buradan yazdıra tıklayarak karneyi çıkarabilirsiniz.
Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor. Öğrenciler ve veliler e okula 7 gün 24 saat internet üzerinden ulaşabilir.