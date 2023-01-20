e - Karne nedir, nasıl alınır, ne zaman verilecek? E devletten e karne nasıl alınır?

Okullarda Yarıyıl tatili için son ders zili bugün çalacak. Yaklaşık 18 milyon öğrenci, 20 Ocak Cuma günü karne alarak tatile girecek. Öğrencilerin ve velilerin merak ettiği konulardan biri olan e okulda e karne nedir? E devletten karne nasıl alınır? E okulda hangi işlemler yapılır? Sorularının yayıntını veliler ve öğrenciler tarafından sıklıklar arştılırıyor.Peki, e okulda e karne nedir? E devletten karne nasıl alınır? E okulda hangi işlemler yapılır? Detaylar haberimizde...