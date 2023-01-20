Dijital karnelerin sisteme gelmesiyle birlikte öğrenciler karnelerini ve notlarını öğrenmek için e-Okul VBS'ye giriş yapıyor. Fakat yoğunluktan dolayı bazen e okul çökebiliyor. Peki, e okul çöktü mü, e okula neden girmiyor, E okul nasıl açılır? E karne neden açılmıyor? E karne çöktü mü? E-Karne açılmıyor pop up çözümü nedir? Pop-up nedir, ne demek? Pop up hatası çözümü nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Öğrenci ile alakalı birçok bilgiye ulaşılabilen e-okul sisteminden veliler, öğrenciler ve öğretmenler T.C. kimlik numarası ve okul no ile sisteme kolaylıkla giriş yapabilirler.

Giriş için öncelikle e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapılarak istenen bilgiler eksiksiz doldurulur. Bilgilerin doğru girilmesi durumunda ikinci ekran açılıyor ve burada öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenir. Ardından öğrencinin fotoğrafı da doğru seçildiği takdirde sisteme giriş yapılmış olur.

E-okul üzerinden öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihleri gibi birçok ayrıntı öğrenilebilir.

E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

E OKUL E-KARNE NEDEN AÇILMIYOR?

Bazı öğrenciler e okula giriş yapamadıklarını belirtmişti. Fakat şuanda e okula giriş yapılabiliyor. Bugün karneler açıklandığı için dönem dönem erişim sıkıntısı yaşanabilir. Bu yüzden internetinizi resetleyip tekrar giriş yapmayı deneyebilirsiniz. Veya gizli sekmeden açmaya çalışın ya da farklı bir tarayıcı kullanın. Pop up engellemesini kaldırmayı unutmayın. Pop uplardan dolayı karne görüntülenmeyebilir.

E-KARNE POP UP SORUNU ÇÖZÜMÜ NEDİR?

e-Karne sayfasını açamıyorsanız girdiğiniz internet tarayıcısında pop-upları elgellemesini kaldırmanız gerekiyor. Google Chrome kullanıyorsanız popuplara izin vererek karnenizi görüntüleyebilirsiniz.

POP UP NEDİR?

A veya açılır pencere, bazen davetsiz misafir veya açılır pencere veya reklam penceresi olarak adlandırılır, İnternette gezinirken ana tarayıcı penceresinin üstünde görünen ikincil bir penceredir.

Bu, genellikle reklam mesajlarını, bir uyarıyı veya bir bildirimi görüntülemek için kullanılır. Ancak, bazı siteler tamamen bir kapta açılan pop-up tipi bir pencerede görüntülenecek şekilde tasarlanmıştır.