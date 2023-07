e-İmza nasıl alınır? e-İmza başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz e-İmza nasıl alınır? e-Devlet mobil imza nasıl alınır? merak ediliyor. e-İmza nasıl alınır? e-İmza başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz e-İmza nasıl alınır? e-Devlet mobil imza nasıl alınır? araştırılıyor. Elektronik ortamlarda imza yerine kullanılabilen yasal kimlik doğrulama sistemidir. e-İmza nasıl alınır? e-İmza başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz e-İmza nasıl alınır? e-Devlet mobil imza nasıl alınır? araştırılıyor. e-İmza nasıl alınır? e-İmza başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz e-İmza nasıl alınır? e-Devlet mobil imza nasıl alınır? Detaylar haberimizdedir…

E-İMZA NASIL ALINIR?

E-İMZA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-İmza başvurusu için https://portal.kamusm.gov.tr/bp/meb.go adresinden Şekil-1'deki Başvuru Portalı giriş ekranına ulaşılır.

ADIM 1: Yukarıda yer alan ekrandaki bilgilere aşağıdaki bilgileri girilir.

Resimdeki Yazıyı Giriniz: Üstteki resimdeki yazılar girilir.

Kimlik No: Başvuru yapacak olan Başvuru Sahibinin T.C. Kimlik numarası girilir.

Ad, Soyad, Doğum Yeri, Doğum Tarihi: Başvuru yapacak olan kişinin bilgileri girilir.

Not : T.C. Kimlik numarası, Ad, Soyad, Doğum Yeri ve Doğum Tarihi bilgilerinin mutlaka Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde yer alanbilgileri ile aynı olması gerekmektedir.

ADIM 2: BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

Giriş Ekranındaki tüm alanlar doğru girildiğinde ve Başvuru Sahibinin daha önceden, başvuru yaptığı kurumdan sertifikası yok ise aşağıdaki başvuru formu gelecektir. ( Şekil 2 ) Yanında (*) olan alanlar doldurulması zorunlu alanlardır.

OTOMATİK GELEN VERİLER

T.C. Kimlik numarası, Ad, Soyad, Doğum Yeri, Doğum Tarihi ve Kurum Sicil No bilgileri giriş ekranında girdiğimiz bilgilerdir ve başvuru formundan değiştirilememektedir.

Kurum Adı Başvuru Sahibinin Milli EğitimBakanlığındaki Kurum Yetkilisine bağlı olarak otomatik gelmektedir. Kurum bilginiz hatalı ise, kurumunuzdaki MEBBİS Yöneticileri ile iletişime geçiniz.

BAŞVURU FORMUNDAKİ İLGİLİ ALANLARA GİRİLECEK VERİLER

Kart Okuyucu Tipi: Mini Kart Okuyucu

Sertifika Süresi: 3 Yıl

NOT: Daha önceden elektronik sertifikası olanlar aşağıda yer alan sebeplerden birini seçecektir.

Yenileme: Mevcut sertifikasının bitiş tarihi, yeni sertifikasının başlangıç tarihi olacak şekilde yeni başvuru yapılır.

Kayıp Çalıntı: Geçerli olan sertifikası iptal edilerek yeni sertifika başvurusu yapılır.

Diğer: Mevcut sertifikasına ek olarak yeni bir sertifika başvurusu yapılır.

Güvenlik Sözcüğü: Sertifika alındıktan sonra bireysel işlemlere (https://nesbireysel.kamusm.gov.tr) giriş yaparken kullanılacak güvenlik sözcüğüdür.

Çalıştığı Birim: Başvuru Sahibinin çalıştığı birimin adı yazılır.

Unvan: Başvuru Sahibinin kurumdaki unvanı yazılır.

Kurum / Birim Adresi: Başvuru Sahibinin çalıştığı kurumun açık adresi yazılır.

Posta Kodu alanına da kurumun posta kodu yazılır. Posta Kodu 5 karakter olmalıdır.

İl ve ilçe: Başvuru Sahibinin çalıştığı kurumun il ve ilçesi seçilir.

Eposta: Başvuru Sahibinin e-posta adresi yazılır

İş telefonu: Başvuru Sahibinin iş telefonu girilir. Dahili alanına Başvuru Sahibinin dahili numarası girilir. Bu alan zorunlu değildir, isteğe bağlı olarak girilebilir.

Cep telefonu alanına Başvuru Sahibinin cep telefonu numarası girilir. Cep telefonu numarasının mutlaka doğru olması gerekmektedir çünkü formun onaylanması için bir sonraki adımda bu numaraya gelen SMS Onay Kodunun girilmesi gerekmektedir.

Ev Telefonu alanına Başvuru Sahibinin ev telefonu numarası girilir, bu alan zorunlu değildir, isteğe bağlı olarak girilebilir.

Mobil Operatör Tipi: Cep telefonunuza hizmet aldığınız operatör firması seçilir.

Bilgi kanalı: Sertifika üretildikten sonra Başvuru Sahibine ulaşılmak istenildiğinde hangi iletişim yöntemiyle ulaşılacağını belirler. Eposta seçilirse sadece eposta ile ulaşılır. SMS seçilirse sadece SMS ile ulaşılır. Her ikisi (E-posta+SMS)'de seçilirse eposta ve SMS ile ulaşılır.

Tüm alanlar belirtilen biçimde doldurulduktan sonra "Form Onayla" butonuna basılır.

ADIM 3: SMS ONAY KODUNUN GİRİLMESİ

Form onaylandıktan sonra SMS Onay Kodu gönderim ekranı (Şekil 3) görüntülenecektir. Başvuru formunu doldururken Cep Telefonu alanına girdiğimiz Cep Telefonu numarası görüntülenir. Gönder butonuna basıldığında ekranda görüntülenen cep telefonu numarasına SMS Onay Kodu gider.

ADIM 4: SMS DOĞRULAMA KODU

SMS Onay Kodu giriş ekranındaki SMS Doğrulama Kodu alanına cep telefonuna gelen SMS Onay Kodu girilir ve Tamam butonuna basılır.

ÜCRETSİZ E-İMZA NASIL ALINIR?

Kurumsal e-posta hesabınıza Kamu SM'den gelen 'KamuSM Başvuru Parolası' konulu e-Postayı açınız. Gelen e-Postada yer alan 'Kullanıcı Girişi' linkine tıklayarak başvuru sayfasına gidiniz. Resimdeki yazı, T.C. Kimlik No ve Başvuru Formu Erişim Parolasını girerek giriş yapınız. Başvurunuza uygun sipariş formunu seçiniz(Yeni Başvuru veya Yenileme). NES Başvuru Formunu uygun şekilde doldurunuz. (kurumsal e-Posta alanına 'icisleri.gov.tr' uzantılı kurumsal e-Posta hesabınızı yazınız.) Formu doldurduktan sonra 'Form Onayla' düğmesine basınız. Belirtmiş olduğunuz cep telefonuna SMS Onay Kodu gönderilmesi için 'Gönder' butonuna basınız. Cep telefonunuza gelen SMS Onay Kodunu ilgili alana girip 'Tamam' butonuna basınız. İlk Başvuru yapıyorsanız 'Islak İmzalı Başvuru Arayüzü' Yenileme Başvurusu yapıyorsanız ve geçerli bir e-imzanız varsa 'Elektronik İmzalı Başvuru Arayüzü' seçeneğini seçerek işleme devam ediniz. Islak İmzalı Başvuru Arayüzü seçildiyse; Oluşturulan formu 'Başvuru Formunu Aç' butonuna tıklayarak açınız. Çıktısı alıp ıslak imzayla imzalandıktan sonra Proje Sorumlusuna teslim ediniz. (Oluşturmuş olduğunuz başvuru formunuzun bilgisayarınızda dijital ortamda bir kopyasını saklamanızı tavsiye ederiz.) Elektronik İmzalı Başvuru Arayüzü seçildiyse; İlk olarak açılan uyarı mesajında 'Always trust content from the publisher' kutusunu işaretleyip 'Yes' butonuna basınız. Daha sonra açılan ekranda 'İmzala' butonuna basınız. Açılan uyarı ekranında 'Ok' butonuna basınız. Açılan ekranda Pin kodunuzu girdikten sonra 'imzala' butonuna basınız. İmzalama işlemi başarıyla tamamlanıp başvuru işlemi sonlanınca Başvuru işlemi tamamlanmıştır bilgi ekranı gelecektir.

E-DEVLET MOBİL İMZA NASIL ALINIR?

E-devlet mobil imza için https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Mobil-Imza sitesinden başvuru yapabilirsiniz.