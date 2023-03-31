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E.Frankfurt - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 31 Mart E.Frankfurt - Bochum maçı nereden izlenir, link var mı?

E.Frankfurt - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 31 Mart E.Frankfurt - Bochum maçı nereden izlenir, link var mı?

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Bugün Almanya Bundesliga maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de E.Frankfurt - Bochum maçı oldu. Futbol severler E.Frankfurt - Bochum maçını tam saatinde ve vaktinde izlemek için, E.Frankfurt - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 31 Mart E.Frankfurt - Bochum maçı nereden izlenir, canlı yayın link var mı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

E.Frankfurt - Bochum maçı hangi kanalda? E.Frankfurt - Bochum maçı nerede oynanacak? E.Frankfurt - Bochum maçının canlı izleme linki var mı? E.Frankfurt - Bochum hangi kanalda, hangi platformda yayınlanıyor?

E.Frankfurt - Bochum Almanya Bundesliga maçı 31 Mart Cuma 2023 tarihinde yani bugün 21:30 'da başlayacak.

E.Frankfurt - Bochum maçını Bilyoner TV, İdman TV, Bein Sports 5 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

Maç, Frankfurt'da, Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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