E.Frankfurt-Barcelona maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt-Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maç şifreli mi?

Eintracht Frankfurt- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk turu maçları futbolseverlerin heyecanını artırmakta. Eintracht Frankfurt Barcelona maçı, her iki takımın kariyerindeki ilk karşılaşması olacak.

E. FRANKFURT BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Eintracht Frankfurt, Barcelona'yı konuk edecek. 7 Nisan Perşembe günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ TAKIMLAR ARASINDA OYNANACAK?

RB Leipzig - Atalanta:



Alman ve İtalyan temsilciler arasında oynanacak maç saat 19.45'te Red Bull Arena stadında oynanacak.

Maçı Michael Oliver yönetecek. Yardımcı hakemler, Stuart Burt ve Simon Bennett olacak. 4. hakem ise William Collum olacak.

RB Leipzig'de Yussuf Yurary Poulsen sakatlığı nedeniyle maçta oynayamayacak. Atalanta'da ise sakatlık bulunmamakta.

West Ham - Lyon:



İngiliz ve Fransız temsilciler arasında oynanacak maç saat 22.00'da London Stadium'da oynanacak.

Maçı Felix Zwayer yönetecek. Yardımcı hakemler, Stefan Lupp ve Mark Borsch olacaklar. Maçın 4. hakemi ise Sven Jablonski olacaktır.

West Ham'daObinze Ogbonna sakatlığı dolayısı ile forma giyemeyecek. Misafir takım Lyon'da ise, Toko-Ekambi, Maxence Caqueret, Rayan Cherki ve Sinaly Diomandé sakatlıkları dolayısıyla forma giyemiyecekler.

Sporting Braga - Rangers :



Portekiz ve İskoçya temsilciler arasında oynanacak maç saat 22.00'da Estádio Municipal de Braga stadında oynanacak.

Maçı Davide Massa yönetecek. Yardımcı hakemler, Filippo Meli ve Stefano Alassio olacak. Maçın 4.hakemi ise Luca Pairetto olacak

Sporting Braga - Rangers maçında sakatlığı bulunan futbolcu bulunmamakta.

Eintracht Frankfurt - Barcelona:

Alman ve İspanyol temsilciler arasında oynanacak maç saat 22.00'da Deutsche Bank Park stadında oynanacak.

Maçı Srdan Jovanovic yönetecek. Maçın yardımcı hakemleri, Uroš Stojkovic ve Milan Mihajlovic olacak. Maçın 4. hakemi ise Fran Jovic olacak

Ev sahibi Frankfurt'daChristopher Lenz ile Diant Ramaj sakatlık nedeniyle oynamayacaklar. Barcelona'da ise Ansu Fati, Luuk De Jong, Sergiño Gianni Dest, Samuel Umtiti ve Sergi Roberto sakatlıkları nedeniyle oynayamayacaklar.

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