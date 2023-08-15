E-Faturada karekod (QR), barkod zorunlu mu? e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu barkod zorunlu mu?

GİB tarafından yayımlanan yeni tebliğe göre düzenlenen elektronik belgelerde karekod veya barkod bulundurulması gerekmektedir. Fatura keserken akıllara takılan sorulardan bazıları olan E-Faturada karekod (QR), barkod zorunlu mu? e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi barkod zorunlu mu? ise merak konusu oldu. İşte detaylar…

QR kod yani karekod hızlı yanıt kodu anlamına gelir. Bu, iki boyutlu bir barkod türüdür ve genellikle siyah beyaz kare desenlerden oluşur. QR kodlar, verileri hızlı ve kolay bir şekilde okuma ve kodlanma yeteneği sunar. GİB'in faturalarında karekod uygulamasına geçilmişken vatandaşlar E-Faturada karekod (QR), barkod zorunlu mu? e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi barkod zorunlu mu? Merak ediyor. Detaylar haberimizdedir…

E-FATURADA KAREKOD (QR), BARKOD ZORUNLU MU?

QR kodlar, farklı türde bilgileri içerebilirler: metin, URL (internet adresi), ileti, telefon numarası, e-posta adresi, coğrafi konum verisi gibi. Örneğin, bir dergide bir QR kod tarattığınızda, sizi ilgili web sayfasına yönlendirebilir veya bir ürünün ambalajında tarattığınızda ürün hakkında daha fazla bilgi sunabilir. Maliye alanında kullanıma başlanan karekodlar GİB tarafından da faturalara yerleştiriliyor.

E BELGELERDE KAREKOD KULLANIMI ZORUNLU MU?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımlamış olduğu Karekod Standardı Kılavuz'unda mükelleflerin hangi tarihten itibaren e-belgelerde karekod bulundurması gerektiği de açıklanmıştır. Kılavuza göre, 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren düzenlenen e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye, e-SMM gibi tüm elektronik belgelerde karekod veya barkod zorunlu olarak bulunacaktır.

HANGİ E-BELGELERDE KAREKOD ZORUNLU?

e-Fatura

e-Arşiv Fatura

e-İrsaliye

e-Serbest Meslek Makbuzu

e-Müstahsili Makbuzu

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi

e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi

e-Adisyon

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan Karekod Standardı Kılavuzunda ayrıntıların açıklandığı uygulama 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren başlayacak.