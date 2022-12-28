E-devletten EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT E-devletten nasıl başvurulur? E-devlet EYT başvurusu!

EYT e devlet başvuru nasıl yapılır merak ediliyor. Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesine ilişkin vatandaşlar EYT detayları belli olunca E Devletten EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT E devletten nasıl başvuru yapılır? Merak ediyorlar. Peki, E devlet EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT E devlet başvurusu nasıl yapılır? İşte, E devlet EYT başvurusu!

EYT yaş sınırı olacak mı? EYT yaş sınırı var mı, yok mu? EYT yaş şartı var mı, yok mu? SON DAKİKA! EYT yaş şartı olacak mı?

Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesine ilişkin vatandaşlar EYT detayları belli olunca E devletten EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT E devletten nasıl başvurulur? Merak ediyorlar. Peki, E devlet EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT E devlet başvurusu nasıl yapılır? İşte, E devlet EYT başvurusu haberimizde...

EYT E-DEVLETTEN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

EYT'liler çıkacak düzenlemeyi heyecanla beklerken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Akay Tekin'den milyonlara kritik bir uyarı geldi. EYT'lilerin hak kaybı yaşamaması için bazı işlemleri yapması gerektiğini söyleyen Tekin, "E-devlet üzerinden girebilirsiniz, hem 4A yani SSK dediğimiz eski, hem 4B yani eski Bağkur dediğimiz, hem de 4C kamu görevlilerinin hizmet dökümlerine bakmaları gerekiyor. Orada doğum tarihleri doğru mu, ilk işe girişleri doğru mu? Bunları düzeltmeleri mümkün değil daha sonra." dedi.

E-DEVLETTEN EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devletten emeklilik başvurusu hakkında SGK resmi Twitter hesabından konu ile ilgili bir açıklama videosu paylaşıldı. O videoyu izleyerek E-Devlet üzerinden emeklilik başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

EYT EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR (VİDEO)

EYT'LİLERE KRİTİK UYARI

Milyonlar çıkacak düzenlemeyi merakla beklerken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Akay Tekin konuya ilişkin TRT Haber'de değerlendirmelerde bulundu. Tekin, Eyt'lilere hak kaybı yaşamamaları için kritik bir uyarı yaptı.

"BU İŞLEMLERİ YAPMANIZDA FAYDA VAR"

Tekin, "Çok yoğun bir talep olacak. Dolayısıyla haklarınızın zayi olmaması ve bir an önce haklarınıza kavuşabilmeniz için bazı işlemleri yapmanızda fayda var. E-devlet üzerinden girebilirsiniz, hem 4A yani SSK dediğimiz eski, hem 4B yani eski Bağkur dediğimiz, hem de 4C kamu görevlilerinin hizmet dökümlerine bakmaları gerekiyor. Orada doğum tarihleri doğru mu, ilk işe girişleri doğru mu, daha sonra hizmet dökümlerinde çalışma gün sayıları doğru mu. Bunları birçok vatandaşımız bilemiyebiliyor. EYT çıktığında milyonlarca başvuru olacak bunları düzeltmeleri mümkün değil daha sonra. Onun için mümkünse bir an önce e-devlet üzerinden bilgilerin doğruluğu kontrol edilmeli. Hata varsa eğer bir an önce bağlı oldukları il müdürlüklerine gidip düzelttirmeleri gerekiyor. Yoğunluk başladığı zaman bunu yapamazlar. Borçlanmalar çok önemli. Kadınların doğum borçlanmaları, erkeklerin askerlik borçlanmaları. Borçlanmalarını e-devlet üzerinden yapabiliyorlar. Borçlanma talebini yapabilirler, birden fazla kurumda yani hem SSK'lı hem Bağkur'lu hem emekli sandığı olarak çalışmışsanız bunların birleştirilmesi gerekiyorsa e-devlet üzerinden birleştirmeyi gerçekleştirsinler. Prim ödeme gün sayınızı yeterli görmüyorsanız, askerliği borçlanmanız lazım." ifadelerini kullandı.