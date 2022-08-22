e-Devlet üniversite e kayıt nasıl yapılır? YKS e kayıt tarihleri ne zaman?

2022 YKS sonuçlarının 15 Ağustos'ta ÖSYM tarafından açıklanmasıyla beraber üniveriste öğrenci adayları yerleştikleri üniversitelere nasıl kayıt olacağını araştırmaya başladı. Kazanılan okula giderek ve e- devlet üzerinden online olarak üniversite kayıtlarını gerçekleştirebiliyor. e- Devlet üniveriste e kayıt nasıl yapılır? E kayıt tarihleri ne zaman?

2022 YKS sonuçlarına bakan öğrenciler kazandıkları okullara kayıt yaptırmak için okul yerleşkesine gitmek ve e devlet üzerinden online kayıt yaptırmak için araştırmalara başladı. Yaşadığı şehir dışında okul kazanan öğrenciler artık okula gitmeden e devlet üzerinden online olarak e kayıt yaptırabiliyor. Üniveriste kayıt tarihleri ÖSYM tarafından 22 Ağustos-26 Ağustos olarak belirlendi. E kayıt için tarihler ise 22 Ağustos- 24 Ağustos arasıdır. Elektronik kayıt yaptıracak olan öğrenciler için son gün 24 Ağustos olarak açıklandı. Peki, e devlet üniversite e kayıt nasıl yapılır?

E DEVLET ÜNİVERSİTE E KAYIT NASIL YAPILIR?

15 Ağustos'ta açıklanan YKS sonuçları ardından üniveriste adayları yüzyüze ve e kayıt olarak yapabilmektedir. E devlet üzerinden online kayıt yapabilecek öğrencilerin merak ettiği şeylerden birisi ise kayıt nasıl yapılır? sorusu oldu. Online kayıt yapmak isteyen öğrencilerin T.C. kimlik numarası ve şifresi ile https://www.turkiye.gov.tr/ sitesinden e devlet üzerinden kayıtlarını kolayca gerçekleştirebilir.

Site içerisinde bulunan e hizmetler kısmındaki Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı seçeneğine tıklayarak Üniveriste e kayıt seçeneğini seçmeliler. İstenilen bazı bilgileri doldurduktan sonra online kayıt işleminiz yapılmış olacaktır. Kayıt gerçekleşince oluşan barkot ile kayıt işleminizin gerçekleştiğini anlayabilirsiniz.