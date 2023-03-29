Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk Evim, İlk İşyerim' projesinde 50 bin konutun, Tuzla'ya yapılacak 20 bin 920'sinin kura çekimi tamamlandı. Başvuru yapan vatandaşlar ise E-devlet TOKİ İstanbul Tuzla kura sonucu sorgulama linki! TOKİ sonuç ekranı linki! TOKİ Tuzla kura çekiliş sonuçları linki! Toki çekiliş sorgula! araması yapıyor.

İstanbul'a yapılacak 50 bin konutun Tuzla'ya yapılacak 20 bin 920 adeti için ve bin 45 yedek vatandaş için kura çekimleri bugün tamamlandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kura çekimlerinin son gününde yaptığı açıklamada, "Bütün kura çekilişleri bitti, inşallah vatandaşlarımız için, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Herkesi Tuzla'ya yerleşmeye, yaşamaya ve yaşam standardı yüksek bir ilçede yaşamaya davet ediyorum." dedi. Sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşların gündeminde ise TOKİ Tuzla kura sonuçları yer alıyor. İşte, E-devlet TOKİ İstanbul Tuzla kura sonucu sorgulama linki! TOKİ sonuç ekranı linki! TOKİ Tuzla kura çekiliş sonuçları linki! Toki çekiliş sorgula!

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İstanbul'da 50 hak sahibi için devam eden "İlk Evim" projesi kura çekimleri de 19 Nisan'da son bulacak. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.

E- DEVLET TOKİ TUZLA KURA SONUCU SORGULAMA!

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar E- Devlet üzerinden kura sonuçlarına erişebilecekler. TOKİ kura sonucunu sorgulamak için BURAYA tıklayınız.

Tuzla Marina'ya kurulan alanda 16 Mart tarihinde Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın ilk kura çekimiyle başlayan ve 29 Mart tarihinde sona eren kura çekimine 475 bin 330 vatandaş katıldı. Tuzla'daki kura çekimlerinin ardından 30 Mart tarihinde 540 konut için Çatalca'da, 200 konut için Silivri Selimpaşa'da kura çekimleri yapılacak. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler'e yapılacak 28 bin 340 konut için ise 1 Nisan ile 19 Nisan tarihleri arasında kura çekimi gerçekleştirilecek.

"KURADA ÇIKAN VATANDAŞLARIMIZI TUZLA'DA AĞIRMAKTAN MEMNUNİYET DUYACAĞIZ"

Kura çekimini değerlendiren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "İlk evim, ilk iş yerim' projesi kapsamında Türkiye çapında 500 bin konut, 1 milyon konut arsası ve 50 bin iş yerini kapsayan büyük bir projenin İstanbul'da yapılacak konutlarının 20 bin 920 adeti Tuzla'da inşa edilecek. İlk kura çekimine de Tuzla'da başlandı. Ayın 16'ında başlayan ve bugün biten kura çekimleri, bin 45 yedek kura çekimi ile tamamlandı. Böylesine muhteşem bir projeye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğumu ve 20 bin 920 vatandaşımızı aileleriyle birlikte Tuzla'ya beklediğimizi, İnşallah projenin bitimi ile beraber Tuzla'da kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı ifade etmek istiyorum. Alt yapısı, standartları, donatıları ile muhteşeme bir yaşam standardına sahip olacak bu konutlarla beraber İstanbul'un parlayan yıldızı olarak ortaya çıkmış Tuzlamız çok daha fazla bir boyut kazanacak. Şimdiden kendilerine hoş geldiniz diyorum" dedi.

"BURADAKİ DE ORADAKİ KALICI KONUTLAR BİTECEK"

Yazıcı, açıklamasına şöyle devam etti: "Böylesine dünyada eşi benzer olmayan bir projenin kura çekimine deprem bölgesinde kalıcı konut çalışmaları nedeniyle Sayın Bakanımız ve TOKİ başkanımız burada bulunamadılar. Sayın Cumhurbaşkanımız verdiği sözle, buradaki ilk evim ilk iş yerim projesinin sözünün tutulması, aynı zamanda deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarının sarılarak kalıcı konutların yapılması, nasıl bu zamana kadar söz verdiği projeleri yapıldıysa, aynı şekilde buradaki konutlar, oradaki kalıcı konutlar bitecek.

"HERKESİ YAŞAM TARZI YÜKSEK BİR İLÇEDE YAŞAMAYA DAVET EDİYORUM"

Bugün yapılan kura çekimleri ile beraber yine söz verilip gerçekleştirileceğini bilen vatandaşlarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın bu projesi için buradaydılar. Bütün kura çekilişleri bitti, İnşallah vatandaşlarımız için, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Herkesi Tuzla'ya yerleşmeye, yaşamaya ve yaşam standardı yüksek bir ilçede yaşamaya davet ediyorum."