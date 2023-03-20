E-devlet TOKİ İstanbul Tuzla kura sonucu sorgulama linki! TOKİ sonuç ekranı linki! TOKİ Tuzla kura çekiliş sonuçları linki! Toki çekiliş sorgula!

TOKİ kapsamında gerçekleşen sosyal konut projesine milyonlarca kişi başvuru yaptı. Başvuru yapan vatandaşlar ise heyecanla TOKİ kura çekimlerinin sonuçlarını bekliyor. Arama motorlarında E-devlet TOKİ kura sonucu sorgulama linki TOKİ İstanbul Tuzla sonuç ekranı linki aramaları yapılıyor. İşte E-devlet TOKİ kura sonucu sorgulama linki! TOKİ İstanbul Tuzla sonuç ekranı linki! Toki çekiliş sorgula!

"İlk Evim İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projelerinde kura çekimleri devam ediyor

Adıyaman'da 2 bin 588 prefabrik konut inşa ediliyor

TOKİ kura çekiliş sonuçları linki araması gündemde yer alıyor. TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca vatandaş TOKİ tarafından kura çekimlerinin gerçekleşmesini bekliyor. Başvuru yapanlar heyecanla beklenen TOKİ kura sonuçlarını nereden öğreneceklerini ise merak ediyorlar. İşte E-devlet TOKİ İstanbul Tuzla kura sonucu sorgulama linki! TOKİ sonuç ekranı linki! TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları linki!

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İstanbul'da 50 hak sahibi için devam eden "İlk Evim" projesi kura çekimleri de 19 Nisan'da son bulacak. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.

E- DEVLET TOKİ TUZLA KURA SONUCU SORGULAMA!

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar E- Devlet üzerinden kura sonuçlarına erişebilecekler. TOKİ kura sonucunu sorgulamak için BURAYA tıklayınız