E devlet TOKİ başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? TOKİ kura çekiliş sonuçları nereden öğrenilir? 2022 TOKİ başvuru sorgulama işlemi!

TOKİ sosyal konut kura çekimi heyecanı devam ederken bir yandan da kura çekimi işlemleri etap etap gerçekleştiriliyor. Bu esnada E devlet TOKİ başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? Sorusu merak ediliyor ve gündemde yerini alıyor. Peki, E devlet TOKİ başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? 2022 TOKİ başvuru sonucu sorgulama işlemi nasıl yapılır? TOKİ kura çekiliş sonuçları nereden öğrenilir?

Denizli TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 Denizli TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin sonuçları merak ediliyor ve internet üzerinde E devlet TOKİ başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? Sorusu araştırılıyor. Başvuruda bulunan birçok kişi tarafından E devlet TOKİ başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? Sorusu arama motorları üzerinde araştırılıyor. Peki, E devlet TOKİ başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? 2022 TOKİ başvuru sonucu sorgulama işlemi nasıl yapılır? TOKİ kura çekiliş sonuçları nereden öğrenilir?

E DEVLET TOKİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.

E DEVLET TOKİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

TOKİ KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da kura çekimine dair bilgiler verildi. Açıklamada, kura çekiminin yarın başladığına dikkat çekilerek ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık açıklamasında kuraların, noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi.