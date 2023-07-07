E-Devlet telefon kaydı nasıl yapılır? IMEI kaydı nasıl yapılır? E-Devlet telefon harcı ödeme! E-Devlet telefon kayıt ücreti 2023, kayıt süresi 2023!

IMEI kayıt ücretleri, 2023 Temmuz ayında Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte yurt dışından getirilen telefonlar için değiştirildi. Bu karara göre, Türkiye'ye ithal edilen veya yurtdışından getirilen telefonların kayıt altına alınabilmesi için belirli bir harç ücreti ödenmesi gerekmektedir. Peki, E-Devlet telefon kaydı nasıl yapılır? IMEI kaydı nasıl yapılır? E-Devlet telefon harcı ödeme! E-Devlet telefon kayıt ücreti 2023! E-Devlet telefon kayıt süresi!

IMEI kayıt ücreti telefonun değerine ve özelliklerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. İthal telefonların kaydedilmesi ve yasal olarak kullanılabilmesi için IMEI kayıt ücretinin ödenmesi zorunludur. Bu düzenleme, telefonların kaynaklarının takip edilebilirliğini artırmayı ve yasa dışı ticaretin önlenmesini amaçlamaktadır. Peki, E-Devlet telefon kaydı nasıl yapılır? IMEI kaydı nasıl yapılır? E-Devlet telefon harcı ödeme! E-Devlet telefon kayıt ücreti 2023! E-Devlet telefon kayıt süresi!

E DEVLET TELEFON KAYDI NASIL YAPILIR?

Yurtdışından getirilen telefonlar 120 gün kayıt yaptırmadan kullanılabilmektedir. Cihaz 120 gün içinde kayıt edilmemesi durumunda iletişime kapatılmaktadır. Daha önce kayıt yaptırdıysanız, kayıt yaptırdığınız yıl ve takip eden 2 yıl yeni kayıt hakkınız bulunmaz. Bundan sonraki yılın girmesiyle (1 Ocak itibariyle) kayıt hakkınız doğar. Yeni cihaz kaydı yapabilmeniz için en son tarihli cihaz kaydınıza ait yurda giriş tarihi üzerinden en az üç takvim yılının geçmesi gerekir.

IMEI KAYDI NASIL YAPILIR?

E-devlet kapısı üzerinden yapılan kayıt işleminde yurda giriş yapan belge sahibi şahsına ait bilgileri e-Devlet şifresi ile https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet adresinden cihaz kaydını yapabilmektedir. e-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvurularda kişiden herhangi bir belge talep edilmemekte olup kontroller elektronik ortamda yapılmaktadır. IMEI kaydı için kişiye ait yurda giriş yapılan belgenin son üç yıl içerisinde herhangi bir cihaz kayıt işleminde kullanılmamış ve kişinin Türkiye'ye giriş yaptığı tarih üzerinden 365 günlük hak düşürücü sürenin geçmemiş olması gerekmektedir.

T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

E-devlet kapısın üzerinden işlemde bulunmasına izin verilmeyen kişiler (diplomatik belge sahipleri) aşağıda belirtilen işletmecilerin Abone Kayıt Merkezlerine başvurur.

E DEVLET TELEFON HARCI ÖDEME

Kayıt yapılan cihazın IMEI numarasının, e-devlet üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/imei-sorgulama) alanından sorgulama yapılması suretiyle kayıtlı olup olmadığı öğrenilebilmekte ya da Kurumumuz BTK Tüketici İletişim Merkezi (120) aranarak bu konuda bilgi alınabilmektedir. Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı Hazine ve Maliye Bakanlığı internet vergi dairesi üzerinden kredi kartı ile de ödenebilmektedir. Harcın EFT ile ödenebilmesi, kullanmakta olduğunuz bankanıza ait işlemlerde bu seçeneğin bulunması halinde mümkündür.

E DEVLET TELEFON KAYIT ÜCRETİ 2023

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla noter, tapu, pasaport, vize, diploma ve trafik harçları dahil maktu harçlara yüzde 50 oranında zam yapıldı. Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların izin harcı ise 20 bin TL oldu.

E DEVLET TELEFON KAYIT SÜRESİ 2023

Yurtdışından getirilen telefonlar 120 gün kayıt yaptırmadan kullanılabilmektedir. Cihaz 120 gün içinde kayıt edilmemesi durumunda iletişime kapatılmaktadır.