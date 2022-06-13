E devlet soyağacı sorgulama nasıl yapılır? E devlet soyağacı sorgulama! - Haberler

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E devlet soyağacı sorgulama nasıl yapılır? E devlet soyağacı sorgulama!

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E devlet soyağacı sorgulama nasıl yapılır? E devlet soyağacı sorgulama!

E devlet üzerinden soyağacı sorgulama işlemi tüm vatandaşlara açıldı. Bu gelişmenin ardından E devlet soyağacı sorgulama nasıl yapılır merak konusu oldu. Peki e devlet soy ağacı sorgulama nasıl yapılır? İşte E devlet soyağacı sorgulama ekranı!

E devlet soyağacı sorgulama merak ediliyor. E devlet üzerinden soyağacı sorgulama işlemi tüm vatandaşlara açıldı. Bu gelişmenin ardından E devlet soyağacı sorgulama nasıl yapılır merak konusu oldu. Peki e devlet soy ağacı sorgulama nasıl yapılır? İşte E devlet soyağacı sorgulama ekranı haberimizde...

E devlet soyağacı sorgulama hizmetinden faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • İnternet Bankacılığı

E devlet soyağacı sorgulama nasıl yapılır? E devlet soyağacı sorgulama!

E devlet soyağacı sorgulamak için E DEVLET SOYAĞACI SORGULAMA 'ya tıklayınız.

Soyağacı ya da şecere, bir kişinin soyundan olan kişileri gösteren bir çizelgedir. Atasal çizelgeler bir kişinin atalarını gösterir, o kişi altta, ataları yukarıda gösterildiği için çizelge bir ağaca benzer. Bir kişinin soyundan gelenlerinin gösterildiği çizelgede ise ağaç yukarıda dar başlayıp aşağıya doğru genişler. E devlet üzerinden soyağacınıza ulaşabilirsiniz.

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