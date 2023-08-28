E Devlet'te sorun mu var? E devlet neden hata veriyor, giriş yapamıyorum?

e-Devlet, e-Devlet Kapısı, veya Dijital Türkiye, devlet hizmetlerinin kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı olarak ortak bir nokta üzerinden vatandaşa doğru bilgiye ulaştırılmasını amaçlayan web tabanlı bir sistemdir. Giriş yapamayanlar ise E devlet sorun mu var? E devlet neden hata veriyor, giriş yapamıyorum? sorularına yanıt aradı.

e-Devlet sistemine T.C Kimlik Numarası kullanarak kolayca girmek mümkündür. Siteye PTT'den alınacak şifre ile, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone hatta sahip olanlar Mobil İmza ile, smart kart ve okuyucu kullanarak Elektronik İmza sistemi ile ve çipli T.C. Kimlik Kartı ile girilebilmektedir. Peki, E devlet sorun mu var? E devlet neden hata veriyor, giriş yapamıyorum?

E DEVLET SORUN MU VAR?

E Devlet üzerinden işlem yapmak isteyen vatandaşlar "Servis Hatası" yazısıyla karşılaştılar. Kullanıcılar tarafından bir süredir siteye erişimde sıkıntı yaşandığı bildirilmektedir. E Devlet işlemleri sırasında "Teknik bir sorundan dolayı hizmete erişilemiyor" yazısı yer almaktadır.

E DEVLET KAPISI NEDİR?

Farklı kurumlar tarafından, farklı kanallar aracılığıyla verilen e-Devlet Hizmetlerinin, tek noktadan güvenli ve kesintisiz bir şekilde sunulduğu elektronik platformdur.

E DEVLET KAPISI NASIL KULLANILIR?

Bir web tarayıcı veya mobil uygulama üzerinden kişisel bilgilere erişim veya güvenlik gerektiren entegre elektronik hizmetlere erişim için şifre, e-imza, mobil imza, internet bankacılığı ve TC Kimlik kartı gibi kimlik doğrulama araçlarıyla kullanılmaktadır. Tek bir kimlik doğrulaması (şifre, e-imza, mobil imza vb.) ile pek çok entegre elektronik hizmetleri aynı adresten (www.turkiye.gov.tr) alabilirsiniz.

Ayrıca, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak bazı elektronik hizmetler için (vergi, harç vs. gibi) ödeme yapılması gerektiğinde ödeme birimi hizmeti sayesinde bu ödeme işlemleri de güvenli bir ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmektedir.

ENTEGRE HİZMET NE DEMEK?

Entegre elektronik hizmet, kamu kurumlarının verdiği elektronik hizmetlerden e-Devlet Kapısında entegre edilmiş ve tek bir kimlik doğrulamasıyla (şifre, elektronik imza, mobil imza) erişilebilen hizmetlerdir.

KİMLİK DOĞRULAMA NEDİR?

Hizmetlerden faydalanmak isteyen kişilerin, öne sürdükleri kişi olduklarının doğrulanmasıdır. e-Devlet Kapısında, kimlik doğrulama için aşağıda belirtilen yöntemler kullanılmaktadır.

• T.C Kimlik numarası ve e-Devlet Şifresi,

• e-İmza,

• Mobil imza,

• T.C. Kimlik Kartı

• Anlaşmalı Bankaların İnternet Şubesi Şifresi