E-Devlet şifresi olmadan nasıl KPSS Ön Lisans giriş belgesi alırım? KPSS Ön Lisans giriş belgesi E-Devlet'ten nasıl alınır?
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KPSS Ön Lisans sınavına giriş belgeleri erişime açıldı. Sınava girecek adaylar giriş belgesinin nasıl alınacağını araştırmaya başladı. KPSS ön lisans giriş belgesinin E-Devlet üzerinden nasıl alındığı merak konusu oldu. Peki, KPSS Ön Lisans giriş belgesi E-Devlet'ten nasıl alınır? E-Devlet şifresi olmadan nasıl KPSS Ön Lisans giriş belgesi alırım? İşte detaylar...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 9 Ekim'de düzenlenecek Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans sınavına giriş belgeleri erişime açıldı. Sınava girecek adaylar KPSS ön lisans giriş belgesinin nereden nasıl alınacağını araştırmaya başladı. KPSS ön lisans giriş belgesinin E-Devlet üzerinden alınacağı açıklanmasının ardından E-Devlet'ten hangi sekmeden çıktı alınacağı merak konusu oldu. Peki, KPSS Ön Lisans giriş belgesi E-Devlet'ten nasıl alınır? E-Devlet şifresi olmadan nasıl KPSS Ön Lisans giriş belgesi alırım? Detaylar haberimizde...
E-DEVLET ŞİFRESİ OLMADAN KPSS ÖN LİSANS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALIRIM?
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan e-Devlet İle Kayıt Ol butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır. e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.
KPSS ÖN LİSANS GİRİŞ BELGESİ E-DEVLET'TEN NASIL ALINIR?
9 Ekim'de düzenlenecek Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans sınavına giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınav giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilirler.