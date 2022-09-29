E-Devlet şifresi olmadan nasıl KPSS Ön Lisans giriş belgesi alırım? KPSS Ön Lisans giriş belgesi E-Devlet'ten nasıl alınır?

KPSS Ön Lisans sınavına giriş belgeleri erişime açıldı. Sınava girecek adaylar giriş belgesinin nasıl alınacağını araştırmaya başladı. KPSS ön lisans giriş belgesinin E-Devlet üzerinden nasıl alındığı merak konusu oldu. Peki, KPSS Ön Lisans giriş belgesi E-Devlet'ten nasıl alınır? E-Devlet şifresi olmadan nasıl KPSS Ön Lisans giriş belgesi alırım? İşte detaylar...

KPSS ön lisans giriş yerleri belli oldu mu? KPSS ön lisans giriş belgesi yayınlandı mı? KPSS ön lisans giriş belgesi sorgulama ekranı 2022!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 9 Ekim'de düzenlenecek Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans sınavına giriş belgeleri erişime açıldı. Sınava girecek adaylar KPSS ön lisans giriş belgesinin nereden nasıl alınacağını araştırmaya başladı. KPSS ön lisans giriş belgesinin E-Devlet üzerinden alınacağı açıklanmasının ardından E-Devlet'ten hangi sekmeden çıktı alınacağı merak konusu oldu. Peki, KPSS Ön Lisans giriş belgesi E-Devlet'ten nasıl alınır? E-Devlet şifresi olmadan nasıl KPSS Ön Lisans giriş belgesi alırım? Detaylar haberimizde...

E-DEVLET ŞİFRESİ OLMADAN KPSS ÖN LİSANS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALIRIM?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan e-Devlet İle Kayıt Ol butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır. e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.

KPSS ÖN LİSANS GİRİŞ BELGESİ E-DEVLET'TEN NASIL ALINIR?

9 Ekim'de düzenlenecek Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans sınavına giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınav giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilirler.