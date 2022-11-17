E-devlet Şanlıurfa TOKİ kura sonucu sorgulama linki! TOKİ Şanlıurfa sonuç ekranı linki! TOKİ kura çekiliş sonuçları linki!
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TOKİ kapsamında gerçekleşen sosyal konut projesine milyonlarca kişi başvuru yaptı. Başvuru yapan vatandaşlar ise heyecanla TOKİ kura çekimlerinin sonuçlarını bekliyor. Arama motorlarında E-devlet Şanlıurfa TOKİ kura sonucu sorgulama linki TOKİ sonuç ekranı linki aramaları yapılıyor. İşte E-devlet Şanlıurfa TOKİ kura sonucu sorgulama linki! TOKİ Şanlıurfa sonuç ekranı linki! TOKİ kura çekiliş sonuçları linki!
E-devlet Şanlıurfa TOKİ kura sonucu sorgulama linki aratılıyor. TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca vatandaş TOKİ tarafından kura çekimlerinin gerçekleşmesini bekliyor. Başvuru yapanlar heyecanla beklenen TOKİ kura sonuçlarını nereden öğreneceklerini ise merak ediyorlar. İşte E-devlet Şanlıurfa TOKİ kura sonucu sorgulama linki! TOKİ Şanlıurfa sonuç ekranı linki! TOKİ kura çekiliş sonuçları linki!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da kura çekimine dair bilgiler verildi. Açıklamada, kura çekiminin yarın başladığına dikkat çekilerek ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık açıklamasında kuraların, noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi.
Bitlis TOKİ kura sonucunu sorgulamak için BURAYA tıklayınız.
TOKİ kura tarihleri il il belli oldu. İlk TOKİ kura çekimi bugün Şırnak ve Ardahan için başlayacak.
7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450, Ardahan 250 konut
8 Kasım Salı: Kars 1.070, Siirt 903 konut
9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550, Batman 1.850 konut
10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut
10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut
11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut
13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut
15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut
16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut