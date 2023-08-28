E Devlet ne zaman düzelecek? SON DAKİKA! E Devlet neden giremiyorum?

Son dakika haberlerine göre E Devlet sistemine girişlerde yaşanan sorunlar devam ediyor. Kullanıcılar 'E Devlet neden giremiyorum?' sorusuna yanıt arıyor. Sistemin ne zaman düzeleceği ise merak konusu. Peki, E Devlet ne zaman düzelecek? E Devlet neden giremiyorum? İşte detaylar...

E Devlet ne zaman düzelecek mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. E Devlet sitesinde yaşanan sorun sonrasında hatanın kaynağı araştırılmaktadır. Peki, E Devlet ne zaman düzelecek? E Devlet neden giremiyorum? Detaylar haberimizde...

E DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından E Devlet sitesine girişte sıkıntılar yaşandığı bildirilmiştir. E Devlet sitesinde yaşanan sorun hakkında yetkililerden henüz bir açıklama gelmemiştir.

E DEVLET NEDEN GİRİLMİYOR?

E Devlet üzerinden işlem yapmak isteyen vatandaşlar "Servis Hatası" yazısıyla karşılaştılar. Kullanıcılar tarafından bir süredir siteye erişimde sıkıntı yaşandığı bildirilmektedir. E Devlet işlemleri sırasında "Teknik bir sorundan dolayı hizmete erişilemiyor" yazısı yer almaktadır.