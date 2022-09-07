KYK yurt sonuçları nereden bakılır? E-devlet KYK yurt sonucu öğrenme ekranı! KYK yurt sonucu nasıl öğrenilir?

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KYK YURT SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu KYK yurt başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından KYK yurt sonuçlarını nasıl öğrenilir merak ediliyor. Üniversite adayları KYK yurt sonuçlarını e-devlet üzerinden öğrenebilirler.

KYK YURT SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET KYK YURT SONUCU ÖĞRENME EKRANI

Üniversite öğrencileri KYK yurt sonuçlarını e-devlet üzerinden giriş yaparak öğrenebilirler.

E-DEVLET GİRİŞ (LİNK)



