E-Devlet koruyucu aile başvurusu! Koruyucu aile nasıl olunur? Koruyucu aile olma şartları neler?

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Deprem bölgelerinde refakatçisi olmayan bebeklere koruyucu aile olmak isteyen vatandaşlar tarafından koruyucu aile olma şartları araştırılmakta. Peki, Koruyucu aile nasıl olunur? Koruyucu aile olma şartları neler? Detaylar haberimizde...

E-Devlet koruyucu aile başvurusu! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Deprem bölgelerinde refakatçileri olmayan bebeklere koruyucu aile olmak isteyen vatandaşlar koruyucu aile olma şartlarını araştırıyor. Peki, Koruyucu aile nasıl olunur? Koruyucu aile olma şartları neler? Detaylar haberimizde...

10 İLDE OHAL İLAN EDİLDİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vahameti, fevkalade tedbirler almamızı zorunla hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa'nın 119'uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.

KORUYUCU AİLE NASIL OLUNUR?

Deprem bölgelerinde bulunan bebeklere koruyucu olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırmalar yapılmakta. Koruyucu aile olmak isteyen kullanıcılar, E-Devlet üzerinden "Koruyucu Aile İlk Görüşme Talebi" kısmından başvurularını gerçekleştirmektedirler.

KORUYUCU AİLE OLMA ŞARTLARI NELER?

Hoşgörülü, sabırlı, esneklik gösterebilen, güvenli ve şefkatli bir ortam sağlayabilen, sevgisi ile bir çocuğun hayatında fark yaratmak isteyen ve mevzuatta belirtilen şartları taşıyan, Kurumla işbirliği içinde çocuk yararına hizmet vermeye kendini hazır hisseden herkes koruyucu aile olabilir.

TC vatandaşı iseniz

Sürekli Türkiye'de ikamet ediyorsanız

25-65 Yaşları arasındaysanız

En az ilkokul mezunu iseniz

Düzenli gelire sahipseniz

Çocuğun öz anne-babası ya da vasisi değilseniz

Evli ya da bekâr,çocuklu ya da çocuksuz herkes

Koruyucu aile olmak üzere ikamet ettiği ilde bulunan il müdürlüğüne başvurabilir.

Eşlerin birlikte başvurmaları gerekmektedir.