TOKİ kapsamında gerçekleşen sosyal konut projesine milyonlarca kişi başvuru yaptı. Başvuru yapan vatandaşlar ise heyecanla TOKİ kura çekimlerinin sonuçlarını bekliyor. Arama motorlarında E-devlet Konya TOKİ kura sonucu sorgulama linki TOKİ sonuç ekranı linki aramaları yapılıyor. İşte E-devlet Konya TOKİ kura sonucu sorgulama linki! TOKİ Konya sonuç ekranı linki! TOKİ kura çekiliş sonuçları linki!

E-devlet Konya TOKİ kura sonucu sorgulama linki aratılıyor. TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca vatandaş TOKİ tarafından kura çekimlerinin gerçekleşmesini bekliyor. Başvuru yapanlar heyecanla beklenen TOKİ kura sonuçlarını nereden öğreneceklerini ise merak ediyorlar. İşte E-devlet Konya TOKİ kura sonucu sorgulama linki! TOKİ Konya sonuç ekranı linki! TOKİ kura çekiliş sonuçları linki!

KONYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da kura çekimine dair bilgiler verildi. Açıklamada, kura çekiminin yarın başladığına dikkat çekilerek ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık açıklamasında kuraların, noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi.

KONYA TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA

Konya TOKİ kura sonucunu sorgulamak için KONYA TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA'ya tıklayınız.