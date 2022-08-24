E-Devlet'ten ad soyad değiştirme nasıl yapılır? Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyadı değişikliği başvurularının 24 Aralık 2022'ye kadar e-Devlet aracılığıyla da yapılabileceğini bildirdi. Vatandaşlar, E-Devlet isim-soyisim değiştirme nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden İsim Soyisim değiştirme ne zamana kadar açık olacak? merak ediyor. İşte ayrıntılar...

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 24 Aralık 2022'ye kadar e-Devlet aracılığıyla da yapılabilecek isim ve soyisim değişikliği uygulamasında en çok düzelttirilen isimleri paylaştı. E-Devlet isim-soyisim değiştirme nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden İsim Soyisim değiştirme ne zamana kadar açık olacak?

E-DEVLET İSİM-SOY İSİM DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

Ad Soyad değişikliği başvurularının 24 Aralık 2022'ye kadar e-Devlet aracılığıyla yapılabileceği duyuruldu.

E-Devlet üzerinden ad soyad değişikliği hakkında şartlar şu şekilde açıklanmıştır:

Bu hizmet, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun Geçici 11. maddesi uyarınca, 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3. maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadlarının il veya ilçe idare kurulu tarafından verilecek kararla değiştirilmesine yönelik başvuruyu kapsamaktadır. Yukarıda belirtilen gerekçeler dışında kalan ad ve soyadı değişikliği talepleri için mahkeme kararı alınması gerekmektedir.

E-DEVLET İSİM SOYİSİM DEĞİŞTİRME İÇİN TIKLAYINIZ...

E-DEVLET İSİM SOYİSİM DEĞİŞTİRME NE ZAMANA KADAR YAPILABİLİR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ise hizmetle ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.

TOPLAM KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

İl ve ilçe idare kurulu kararıyla ad soyadı düzeltilmesi uygulaması sayesinde bugüne kadar 298 bin 670 kişinin soyadını, 134 bin 818 kişinin ise adını değiştirdiği bildirildi.

EN ÇOK DÜZELTİLEN SOYADLAR HANGİSİ?

Buna göre erkeklerde 946 "Yunis" ismi Yunus'la, 588 "Ümüt" ise Ümit ile değiştirildi. Kadınlarda ise 971 "Sümeyya" ismi Sümeyye oldu, 276 "Keziban" ismi ise Kezban oldu. En çok düzeltilen soyadları ise 6 bin 550 ile "Top", 3 bin 531 ile "Koyun", 2 bin 432 ile "Satılmış" oldu.