e-Devlet giriş ekranı! E-Devlet neden açılmıyor, giriş yapılmıyor? 2022 E-Devlet girişi nasıl ve nereden yapılır?

E-devlet çöktü mü, neden açılmıyor gibi sorular zamana zaman gündemde yer alıyor. Birçok işlemin ana kaynağı olan sistem gün içerisinde yoğunluk yaşayabiliyor. E-devlet giriş sistemine ulaşamayanlar araştırmalara başladı. Peki, e-Devlet giriş ekranı! E-Devlet neden açılmıyor, giriş yapılmıyor? 2022 E-Devlet girişi nasıl ve nereden yapılır?