E Devlet çöktü mü, neden açılmıyor? E DEVLET SERVİS HATASI! E Devlet neden giriş yapılmıyor?

Son zamanlarda kullanıcılar tarafından E-Devlet sisteminin çöktüğüne dair sorular gelmeye başladı. Kullanıcılar, E-Devlet sisteminin neden açılmadığını ve neden giriş yapılamadığını merak ediyorlar. Peki, E Devlet çöktü mü, neden açılmıyor? E Devlet neden giriş yapılmıyor? İşte detaylar...

E Devlet çöktü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından siteye girişte yaşanan sıkıntının kaynağı araştırılmaktadır. E Devlet neden açılmıyor merak konusu oldu. Peki, E Devlet çöktü mü, neden açılmıyor? E Devlet neden giriş yapılmıyor? Detaylar haberimizde...

E DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından E Devlet sitesine girişte sıkıntılar yaşandığı bildirilmiştir. E Devlet sitesinde yaşanan sorun hakkında yetkililerden henüz bir açıklama gelmemiştir.

E DEVLET NEDEN AÇILMIYOR?

E Devlet üzerinden işlem yapmak isteyen vatandaşlar "Servis Hatası" yazısıyla karşılaştılar. Kullanıcılar tarafından bir süredir siteye erişimde sıkıntı yaşandığı bildirilmektedir. E Devlet işlemleri sırasında "Teknik bir sorundan dolayı hizmete erişilemiyor" yazısı yer almaktadır.