Haberler

e-Devlet çöktü mü, e- Devlet sorun mu var, neden girilmiyor? 14 Kasım e-devlet ne zaman düzelecek?

e-Devlet çöktü mü, e- Devlet sorun mu var, neden girilmiyor? 14 Kasım e-devlet ne zaman düzelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

14 Kasım sabahında e-Devlet Kapısı'na giriş yapmayı deneyen birçok kullanıcı, platforma erişimde ciddi yavaşlamalar ve bağlantı hatalarıyla karşılaştı. Vatandaşlar, sistem üzerinden işlem yapamamalarının ardından "e-Devlet çöktü mü?", "Neden giriş yapılamıyor?" ve "e-Devlet ne zaman normale döner?" sorularını gündeme getirdi. Peki, e-Devlet çöktü mü, neden girilmiyor? 14 Kasım e-devlet ne zaman düzelecek? Detaylar haberimizde...

Sisteme erişmeye çalışan kullanıcılar, işlemler sırasında "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeniyle işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz." şeklinde bir uyarıyla karşılaştı. Resmî makamlardan doğrudan "çökme" ifadesi kullanılmamış olsa da, yaşanan sorunun geniş bir kullanıcı kitlesini etkilediği doğrulandı. Özellikle sabah saatleri boyunca bazı sayfaların geç açılması, doğrulama ekranlarında uzun bekleme süreleri ve zaman aşımı hataları dikkat çekti. Peki, e-Devlet çöktü mü, neden girilmiyor? 14 Kasım e-devlet ne zaman düzelecek? Detaylar haberimizde...

E-DEVLET'E NEDEN GİRİLMİYOR?

E-devlet'te yaşanan kesintilerin en sık görülen nedeni, aynı anda aşırı sayıda kullanıcının sisteme yönelmesi oluyor. 14 Kasım'da da benzer bir yoğunluk yaşandı. Özellikle sosyal destek başvuruları, tapu ve araç bilgisi sorgulama gibi işlemlere olan artan ihtiyaç, sistem yükünü belirgin şekilde artırdı.

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

Zaman zaman gerçekleştirilen planlı veya acil bakım çalışmaları sırasında platforma erişim geçici olarak durabiliyor. Bu tür çalışmalara ilişkin her zaman önceden bilgilendirme yapılmaması, kullanıcıların durumu "çökme" olarak yorumlamasına neden olabiliyor.

TEKNİK ARIZALAR

Donanım bileşenlerinde meydana gelen arızalar, veri tabanı sorunları veya kimlik doğrulama servislerindeki kesintiler de erişimi etkileyebiliyor. Bu tip teknik sorunlar genellikle kısa bir müdahale süresi içerisinde çözüme kavuşturuluyor.

KULLANICI KAYNAKLI SORUNLAR

Bazı hatalar kullanıcı tarafındaki bağlantı problemleri, tarayıcı önbelleği veya uygulama sürümü gibi etkenlerden kaynaklanabiliyor. Ancak 14 Kasım'da yaşanan aksaklıkların tüm kullanıcıları aynı anda etkilemesi, problemin sistemin merkezî altyapısından kaynaklandığını gösteriyor.

e-Devlet çöktü mü, e- Devlet sorun mu var, neden girilmiyor? 14 Kasım e-devlet ne zaman düzelecek?

E-DEVLET NE ZAMAN DÜZELECEK?

Geçmiş dönemlerde yaşanan benzer erişim sorunları genellikle birkaç saat içinde giderildi. Bugün yaşanan aksaklığın da gün içerisinde çözülmesi bekleniyor. Yetkililer, teknik ekiplerin sorunu hızlıca gidermek amacıyla kesintisiz çalıştığını belirtiyor.

Son yıllarda e-Devlet altyapısının güçlendirilmesi için önemli geliştirmeler yapılıyor. Kullanıcı yoğunluğunun arttığı dönemlerde sistemin daha stabil çalışması için:

Sunucu kapasitesinin genişletilmesi,

Bulut tabanlı yedek altyapıların devreye alınması,

Yük dengeleme sistemlerinin güçlendirilmesi,

Kimlik doğrulama süreçlerinin optimize edilmesi gibi adımlar uygulanıyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTansu Umay:

Kripto para ticaretiyle uğraşıyordum ve kendi başıma çözmeye çalışırken para kaybediyordum. Analist Nelson FY'yi takip etmeye başladığımda her şey değişti. Stratejileri ve rehberliği sayesinde kısa sürede 620.000 dolardan fazla para kazanmama yardımcı oldu. Eğer yatırım konusunda ciddiyseniz, ona Telegram'daki "Nildatrading" hesabından ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
Bilgi toplamaya başladı! İşte Lookman'ın Türkiye'de transfer olmayı istediği kulüp

İşte Lookman'ın Türkiye'de transfer olmayı istediği kulüp
Orhangazi Belediye Başkanı kardeşinin evinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı

Belediye başkanı kardeşinin evinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
Bunu da gördük! Gürsel Tekin'in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar

Gürsel Tekin'in makam odasında mide bulandıran görüntü
Muazzez Abacı'nın naaşının getirilmesi için bakanlık harekete geçti

Muazzez Abacı'nın cenaze programı belli oldu
Sadettin Saran gözünü kararttı! Hem Barcelona'dan hem de Real Madrid'den transfer

Hem Real Madrid'in hem de Barcelona'nın yıldızını istiyor
Düşen yangın söndürme uçağının pilotu ile ilgili kahreden detay

Şehit pilotumuz ile ilgili kahreden detay! Meğer aylar önce....
Derince Limanında büyük operasyon! 1.5 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Derince Limanında operasyon! 1.5 tonun üzerinde uyuşturucu yakalandı
20 şehidimizin acısını yaşarken, Yunanistan'dan skandal paylaşım

20 şehidimizin acısını yaşarken, komşu ülkeden skandal paylaşım
Osimhen'in Dünya Kupası hayallerine Galatasaraylı takım arkadaşı bile son veremedi

Dünya Kupası hayallerine G.Saraylı takım arkadaşı bile son veremedi
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.