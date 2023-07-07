Vatandaşların online ortamda hizmet alma adresi e-Devlet çöktü mü, merak ediliyor. Yoğunluk nedeniyle giriş sayfasında sorun yaşanıyor. E-Devlet girişi anlık sorunlarla karşılaşılabilse de kısa sürede düzeliyor. Peki, E devlet çöktü mü? E devlet neden açılmıyor, neden giremiyorum? İşte merak edilen detaylar...

e-Devlet, Türkiye'de gün içerisinde en çok ziyaret edilen platformların başında yer alıyor ancak vatandaşlar zaman zaman e devlete erişim sorunalrı yaşayabiliyor. Vatandaşların yoğun talebine bağlı olarak, zaman zaman e-Devlet girişi sorunu yaşanabiliyor. Bu noktada, eE devlet çöktü mü? E devlet neden açılmıyor, neden giremiyorum gibi sorulara yanıt aranıyor. e-Devlet girişi sorunu anlık olmakla birlikte, çok kısa süre içerisinde düzeliyor. Peki, E devlet çöktü mü? E devlet neden açılmıyor, neden giremiyorum? ve e Devlet girişi nasıl yapılır konusuyla ilgili bilgiler..

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

E-devlet uygulamasında yaşanan anlık yoğunluk nedeniyle uygulamaya erişmek ve uygulama içerisinde işlem yapmak oldukça zor bir hal alıyor. Bu nedenle kullanıcılar tarafından "E devlet çöktü mü?" sorusu araştırılıyor fakat buna dair yetkililerden henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. Yaşanılan anlık yoğunluk nedeniyle hata ekranları ile karşılaşmak mümkün.

Yoğun talebe bağlı olarak, e-Devlet giriş sırasında zaman zaman erişim problemi yaşanabilmektedir.

İlgili problemler çok kısa sürede düzeltilerek vatandaşların dijital hizmetlere ulaşması sağlanmaktadır.