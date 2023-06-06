Vatandaşların online ortamda hizmet alma adresi e-Devlet çöktü mü, merak ediliyor. Yaşanan yoğunluk nedeniyle e-Devlet'e giriş sayfasında yoğunluk yaşanıyor. Peki, E devlet çöktü mü? E devlet neden açılmıyor, neden giremiyorum? İşte merak edilen detaylar...

e-Devlet, Türkiye'de gün içerisinde en çok ziyaret edilen platformların başında yer alıyor ancak vatandaşlar zaman zaman e devlete erişim sorunalrı yaşayabiliyor. Vatandaşların yoğun talebine bağlı olarak, zaman zaman e-Devlet girişi sorunu yaşanabiliyor. Bu noktada, eE devlet çöktü mü? E devlet neden açılmıyor, neden giremiyorum gibi sorulara yanıt aranıyor. e-Devlet girişi sorunu anlık olmakla birlikte, çok kısa süre içerisinde düzeliyor. Peki, E devlet çöktü mü? E devlet neden açılmıyor, neden giremiyorum? ve e Devlet girişi nasıl yapılır konusuyla ilgili bilgiler..

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

e-Devlet uygulamasına giriş yapmak isteyen vatandaşlar, "Yönlendiriliyorsunuz Lütfen Bekleyin" hatasıedeniyle sistemi kullanamıyor. Yaşanan soruna dair henüz herhangi bir açıklama yapılmazken, giris.turkiye.gov.tr adresine girenler "hata ile karşılaşabiliyor.

Yoğun talebe bağlı olarak, e-Devlet giriş sırasında zaman zaman erişim problemi yaşanabilmektedir.

İlgili problemler çok kısa sürede düzeltilerek vatandaşların dijital hizmetlere ulaşması sağlanmaktadır.

e-Devlet Nedir?

e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir.

e-Devlet Kapısı Nedir?

Farklı kurumlar tarafından, farklı kanallar aracılığıyla verilen e-Devlet Hizmetlerinin, tek noktadan güvenli ve kesintisiz bir şekilde sunulduğu elektronik platformdur.

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e-Devlet Kapısı Nasıl Kullanılır?

Bir web tarayıcı veya mobil uygulama üzerinden kişisel bilgilere erişim veya güvenlik gerektiren entegre elektronik hizmetlere erişim için şifre, e-imza, mobil imza, internet bankacılığı ve TC Kimlik kartı gibi kimlik doğrulama araçlarıyla kullanılmaktadır. Tek bir kimlik doğrulaması (şifre, e-imza, mobil imza vb.) ile pek çok entegre elektronik hizmetleri aynı adresten (www.turkiye.gov.tr) alabilirsiniz.

Ayrıca, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak bazı elektronik hizmetler için (vergi, harç vs. gibi) ödeme yapılması gerektiğinde ödeme birimi hizmeti sayesinde bu ödeme işlemleri de güvenli bir ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmektedir.

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Entegre Hizmet Nedir?

Entegre elektronik hizmet, kamu kurumlarının verdiği elektronik hizmetlerden e-Devlet Kapısında entegre edilmiş ve tek bir kimlik doğrulamasıyla (şifre, elektronik imza, mobil imza) erişilebilen hizmetlerdir.

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Kimlik Doğrulama Nedir?

Hizmetlerden faydalanmak isteyen kişilerin, öne sürdükleri kişi olduklarının doğrulanmasıdır. e-Devlet Kapısında, kimlik doğrulama için aşağıda belirtilen yöntemler kullanılmaktadır.

• T.C Kimlik numarası ve e-Devlet Şifresi,

• e-İmza,

• Mobil imza,

• T.C. Kimlik Kartı

• Anlaşmalı Bankaların İnternet Şubesi Şifresi

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e-Devlet Kapısından Ne Tür Hizmetler Verilmektedir?

e-Devlet Kapısından sunulan hizmet türleri;

• Sorgulama Hizmetleri

• Başvuru Hizmetleri

• Bütünleşik Hizmetler (Birden fazla kurumun hizmetleri birleştirilerek oluşturulan hizmetler)

• Belge Üretme Hizmetleri

• Ödeme Hizmetleri

• Bilgilendirme Hizmetleri

• Ödeme Hizmetleri

• Abonelik Hizmetleri

Ayrıca, kamu kurumları arasında bilgi ve belgelerin paylaşımı e-Devlet Kapısı tarafından sunulan hizmetler ile sağlanabilmektedir.

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e-Devlet Kapısının Faydaları Nelerdir?

• Bilgi iletişiminin hızlanması

• İşlem süresi ve maliyetlerin azalması

• 7/24 hizmet verebilme

• Şeffaflık

• Hızlı Hizmet ile Artan Memnuniyet

• Güvenilirlik

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e-Devlet Kapısından Engelli Kullanıcılar Yararlanabiliyor mu?

e-Devlet Kapısı, engellilerin de kolayca kullanabilmesini sağlayacak tasarım özelliklerine sahiptir. Ayrıca, hizmet geliştirme süreçlerinde TSE tarafından belirlenmiş standartlara uygun bir şekilde, engellilerin hizmetlere kolaylıkla erişimi göz önünde bulundurulmaktadır. Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

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e-Devlet Kapısında Sunulan Hizmetleri Kullanmak İçin Ücret Ödeyecek miyim?

Hizmeti sunan kurumlar tarafından herhangi bir vergi, resim ve harç ödenmesi öngörülmemişse, e-Devlet Kapısı üzerinden kullanılacak e-hizmetler için ekstra bir ücret ödemeniz gerekmemektedir.

e-Devlet Kapısı Şifresi

Şifreyi Nereden/ Nasıl Alabilirim?

Şifreyi; şahsen başvuru ile yurt içinde PTT işyerlerinden veya yetkili acentelerinden, yurt dışında ise Dışişleri Bakanlığı'na bağlı elçilik ve konsolosluklardan temin edebilirsiniz.

Mobil imza, elektronik imza, TC yeni kimlik kartı veya internet bankacılığı kullanıyorsanız, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra da şifre oluşturabilirsiniz.

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Kimler Şifre Alabilir?

Sisteme şifre ile ilk defa giriş yapan kullanıcı, güvenlik sebebiyle, otomatik olarak "Şifre Değiştirme" sayfasına yönlendirilir. Kayıt sonrasında sisteme giriş yapmış vatandaşlar dilerse "Şifre ve Güvenlik Ayarlarım" sayfasından şifre değişikliği işlemini gerçekleştirebilir. Ayrıca vatandaşlar PTT şubelerinden tekrar şifre alarak da şifre değiştirme işlemi gerçekleştirebilirler.

• 15 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

• Mavi kartlılar (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesinde belirtilen yabancı ülke vatandaşları),

• Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarınca verilmiş yabancı kimlik numarasına sahip yabancılar şifre alabilirler.

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T.C. Vatandaşlarının Şifre Alırken İbraz Etmesi Gereken Belgeler Nelerdir?

15 yaşını doldurmuş T.C. Vatandaşları üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu aşağıdaki kimlik belgelerinden birini ibraz ederek şifre alabilmektedir.

• Nüfus Cüzdanı,

• T.C. Yeni Kimlik Kartı,

• Nüfus Müdürlüğünce Verilmiş Geçerli Geçici Kimlik Belgesi,

• Pasaport,

• Ehliyet (Sürücü Belgesi)

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Mavi Kartlıların Şifre Alırken İbraz Etmesi Gereken Belgeler Nelerdir?

Mavi kart sahiplerinin PTT'den şifre alırken mavi kartını ibraz etmesi gerekmektedir. Mavi kart sahiplerinden şifre başvurularında bu kartın yanında uyruğunda bulunulan devlet makamlarınca verilmiş fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi ibrazı istenir. Mavi Kartı yanında olmayan kişiler, uyruğuna tabi olunan ülkenin devletince verilen resmi kimlik belgesinden herhangi birisini ibraz etmelidir.

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Yabancıların Şifre Alırken İbraz Etmesi Gereken Belgeler Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarınca verilmiş yabancı kimlik numarasına sahip yabancılar Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarınca verilmiş aşağıdaki belgelerden birini ibraz ederek PTT yetkili işyerleri ve acentelerinden şifre alabilmektedir.

• Geçerli İkamet İzin Belgesi,

• Geçerli Geçici Koruma İzin Belgesi

• Geçerli Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi/ Statü Sahibi Kimlik Belgesi

• Geçerli Vatansız Kişi Kimlik Belgesi

• Çalışma İzin Belgesi Ve Pasaport

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Vekaletname ile Şifre Alınabilir Mi?

PTT'den şahsen başvuru ile şifre alamayacak durumda olanlar vekalet vererek vekilleri aracılığı ile şifre alabilmektedir. Bunun için vekaletnamenin aslı ve şifre tesliminde geçerli kimlik belgelerinden birinin ibrazı gerekmektedir. Ancak vekaletnamede, vekil tayin edilen kişiye e-Devlet Kapısı şifresi alma yetkisinin verildiğinin açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

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Vasisi Olduğum Kişi Adına Şifre Alabilir Miyim?

Mahkeme kararı ile vasi tayin edilmiş kişiler vasisi oldukları kişi adına şifre alabilmektedir. Bunun için; vasi tayin edildiklerine ilişkin mahkeme kararının aslı ve şifre tesliminde geçerli kimlik belgelerinden birinin ibrazı gerekmektedir.

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Şifremi Nasıl Kullanacağım?

• turkiye.gov.tr adresini internet tarayıcınıza yazın. ( veya OIS veya Android marketten e-Devlet Kapısı mobil uygulamasını akıllı telefonunuza indirin.)

• Sayfanın sağ üst köşesinde yer alan "Giriş Yap" düğmesini tıklayın.

• Giriş sayfasına ilgili alanlara Kimlik numaranızı ve Şifrenizi yazın.

• PTT'den aldığınız geçici şifre ile ilk defa giriş yaptığınızda sistem sizi şifre değiştirme sayfasına yönlendirir. Bu sayfadaki kriterlere uygun olarak güvenli bir şifre belirlemeniz gerekmektedir.

• Şifre belirleme işlemi tamamlandıktan sonra şifreniz kullanıma hazırdır, bu şifre ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

Şifreyle ilgili ekranda bulunan uyarıları lütfen dikkatlice okuyunuz. Güvenliğiniz için lütfen şifrenizi kimseyle paylaşmayınız.

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Şifremi Nasıl Değiştirebilirim?

Kullandığınız şifrenizi değiştirmek istediğinizde;

• Şifreniz ile e-Devlet Kapısı'na giriş yapınız.

• Kullanıcı menüsündeki "Şifremi Değiştir" düğmesini tıklayınız.

• Açılan sayfada öncelikle kullanmakta olduğunuz geçerli şifrenizi yazınız.

• Sayfadaki güvenli şifre oluşturma kurallarına uygun olarak belirlediğiniz yeni şifrenizi sonraki kutucuklara yazınız ve "Değiştir" düğmesini tıklayınız.

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Şifrenin Unutulması, Çalınması veya Kaybedilmesi Durumunda Ne Yapılması Gerekir?

Şifrenizi unutmanız, kaybetmeniz veya başkasının eline geçmesi (çalınması) durumunda aşağıdaki seçeneklerden biri ile yeni şifre alabilirsiniz:

• e-Devlet Kapısı'nda Şifre yenileme yapabilirsiniz.

• PTT'den yeni bir şifre alabilirsiniz.

• Elektronik imza, mobil imza, internet bankacılığı veya yeni TC kimlik kartı ile de e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilir, giriş yaptıktan sonra kullanıcı menüsündeki "Şifremi Değiştir" sayfasından ücretsiz olarak şifre belirleyebilirsiniz. Sonraki girişlerinizde bu şifreyi kullanabilirsiniz.

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Şifre Yenileme Nasıl Yapılır?

PTT şubesine gitmeden şifrenizi yenileyebilmeniz için; cep telefonu numaranızı (veya profil sayfasında seçmiş olduğunuz şifre yenileme metoduna bağlı olarak cep telefonu numaranız ile beraber e-posta adresinizi ) profilinizde tanımlamış ve doğrulamış olmanız gerekmektedir.

Şifrenizi yenilemek için;

• Giriş sayfasındaki "Şifremi Unuttum" düğmesini tıklayınız.

• Başlangıç sayfasındaki seçeneklerden birini işaretleyerek "Devam Et" düğmesini tıklayınız.

• Kullanacağınız kimlik tipini seçerek " Kimlik No" ve "Kimlik Detay" sayfalarında istenen bilgileri ilgili kutucuklara yazınız.

• e-Devlet Kapısı'nda doğrulanmış iletişim bilgilerinizi yazınız.

• "Güvenlik Kodu" sayfasında cep telefonunuza ( ve e-posta adresinize) gönderilen doğrulama kodunu yazınız.

• Yeni şifre belirleyiniz.

15 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti e-Devlet Kapısı kullanıcıları ve mavi kartlı kullanıcılar bu şifre yenileme hizmetinden faydalanabilmektedir. Ancak yabancı kullanıcılar şifre yenileme hizmetinden faydalanamamaktadır.

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Cep Telefonu ve e-Posta Doğrulaması Nasıl Yapılır?

• Şifre ile giriş yapınız.

• Kullanıcı menüsünden "İletişim Seçeneklerim"i tıklayınız.

• Cep telefonu ve e-posta kayıtlı değil ise, ilgili kısımlara cep telefonu numarası ve e-posta adresinizi yazınız.

• Bir sonraki ekranda güvenlik için doğrulama tipi seçilerek kimlik bilgilerinizi yazınız.

• Cep telefonu numaranıza ve e-posta adresinize gelen doğrulama kodlarını kutucuklara yazınız ve "Doğrula" düğmesine tıklayınız.

Kayıtlı ve doğrulanmış telefon numarası veya e-posta adresinin güncellenmesi için;

• Hesabınızda kayıtlı olan cep telefonu numarası veya e-posta adresini silerek yerine güncel olan cep telefonu numaranızı ve/veya e-posta adresinizi yazıp "Güncelle" düğmesini tıklayınız.

• Sonraki ekranda güvenlik için doğrulama tipini seçerek kimlik bilgilerinizi yazınız.

• Güncel cep telefonu ve e-posta adresinizin bulunduğu satırda "Cep Telefonumu Şimdi Doğrula, E-Posta Adresimi Şimdi Doğrula" butonlarına basınız.

• Cep telefonu numaranıza ve e-posta adresinize gelen doğrulama kodlarını kutucuklara yazınız ve "Doğrula" düğmesine tıklayınız.

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Şifre İle Girişi Kapatabilir Miyim?

Şifre ile girişi kapatmak için;

• e-Devlet Kapısı'na e-imza veya mobil imza ile giriş yapınız.

• Kullanıcı menüsü "Güvenlik ve Ayarlar" sayfasında "Şifre ile Girişi Kapat" düğmesini tıklayınız.

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Şifre ile Girişi Nasıl Açabilirim?

Şifre ile girişi tekrar açmak için;

• e-Devlet Kapısı'na e-imza veya mobil imza ile giriş yapınız.

• Kullanıcı menüsü "Güvenlik ve Ayarlar" sayfasında "Şifre ile Girişi Aç" düğmesini tıklayınız.

PTT'den yeni bir şifre aldığınızda da şifre ile giriş aktif olacaktır.

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Şifreyi Neden PTT Dağıtıyor?

Tüm Türkiye vatandaşlarına hizmet sunması hedeflenen e-Devlet Kapısı şifrelerinin olabildiğince geniş bir vatandaş grubuna ulaştırılabilmesi ve erişimin kolay olması büyük önem taşımaktadır.

PTT Genel Müdürlüğü, yurt genelinde en yaygın dağıtım ağına sahip kurum olarak bu amaca hizmet etmektedir. Bütün vatandaşlarımıza ulaşma imkânına sahip bir kurum olarak şifre dağıtımının, aynı zamanda bir kamu kuruluşu da olan PTT tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

Yüz yüze kimlik doğrulama, e-Devlet Kapısında güvenli şifre uygulamalarının bir parçasını oluşturmaktadır. Güvenlik açısından kimlik doğrulamanın yüz yüze yapılması açık bir gereklilik olup sizin yerinize başka birisinin bu şifreleri almasının önüne geçilmesi için de önem arz etmektedir.

Bunun yanı sıra, ofis ve şube sistemleri ile gerekli tecrübeli personele ve yeterli iletişim altyapısına sahip olan PTT, pek çok kamu kurumuna ve özel firmaya da benzeri hizmetler sunmaktadır.

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Şifremi Nasıl İptal Ettirebilirim?

PTT müdürlükleri veya yetkili şubelerinden e-Devlet Kapısı şifresi iptal işlemi yapılabilmektedir. Vekalet ya da vesayet durumlarında şifre alımında uygulanan kurallar şifre iptalinde de geçerli olmaktadır.

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Şifre Ücretli mi?

Şifre ilk alındığında PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir. İlk şifreden sonra herhangi bir nedenle PTT'den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir.

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Şifre İçin Yıllık Kullanım Ücreti Var mı?

e-Devlet Kapısı şifresi için bir yıllık kullanım ücreti ödenmesi söz konusu değildir.

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Elektronik İmza

Elektronik İmza(e-İmza) Nedir?

Elektronik imza(e-imza), elektronik ortamda bulunan bir belgeye eklenerek imzalayanın kim olduğunu belirlemeye yarayan veridir. Elektronik imza sayesinde imzalanmış verinin, kimin tarafından imzalandığını,bütünlüğünü ve güvenilirliğini kontrol etmiş oluruz. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca e-imza, ıslak imza ile eşdeğerdir. e-imza sertifikası dağıtmaya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından dağıtılan sertifikalar kullanılarak imzalama işlemi gerçekleştirilir.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar.

Elektronik imza; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orjinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlar ile garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur.

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e-İmza Sertifikasını Nerelerden Alabilirim?

Elektronik imza sahibi olmak için; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılardan birisine başvuruda bulunmalısınız. Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarına ilişkin bilgilere https://www.btk.gov.tr/elektronik-sertifika-hizmet-saglayicilari adresinden ulaşabilirsiniz.

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e-İmzayı Nasıl Kullanabilirim?

Elektronik imzanızı çalıştırabilmeniz için öncelikle kart sürücü yazılımını kurmanız gerekmektedir. Bu yazılım elektronik imza ile beraber gönderilen CD veya diğer medyalar içerisinde bulunabileceği gibi e-imzanızı aldığınız firmanın internet sitesinden de edinilebilir. Bilgisayarınıza kurulan program ile elektronik sertifikanıza giriş gerçekleştirebiliyorsanız sertifikanız kullanıma hazır durumdadır.

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e-Devlet e-İmza Uygulaması Nedir?

e-Devlet e-İmza Uygulaması bilgisayarda çalışan bir Java uygulamasıdır. Bu uygulamayı Java Web Start yazılımı ile giriş ekranındaki e-imza sekmesinden indirip çalıştırabilirsiniz. Java Web Start yazılımı uygulamaları tek bir tıklamayla kolayca etkinleştirme olanağı verir, uygulamaların daima en yeni sürümlerini çalıştırmanızı garanti eder ve karmaşık yükleme ya da yükseltme işlemlerini gereksiz kılar. e-Devlet e-İmza Uygulaması yardımı ile e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilir ve e-imza gerektiren hizmetleri kullanabilirsiniz.

• e-Devlet e-İmza Uygulaması Tarafından Desteklenen Konfigürasyonlar Nelerdir?

• Java runtime environment (JRE) 1.7 veya üzeri sürümler

• İşletim sistemi: Windows 2000/2003/XP/Vista, Linux, Macosx, Solaris Sparc

• TC sınırları içinde geçerli elektronik imza sertifikası

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Kullanım Öncesi Gereklilikler Nelerdir?

Elektronik imzanızı çalıştırmak için;

Desteklenen yapılandırma sağlanmalıdır. Desteklenen yapılandırmalar:

• Java runtime environment (JRE) 1.7 veya üzeri sürümler

• İşletim sistemi: Windows 2000/2003/XP/Vista, Linux, Macosx, Solaris Sparc

• TC sınırları içinde geçerli elektronik imza sertifikası

Akıllı kart okuyucu sürücüsü, imzalama işleminin gerçekleştirileceği bilgisayarda yüklü olmalıdır.

Akıllı kart sürücüsü, imzalama işleminin gerçekleştirileceği bilgisayarda yüklü olmalıdır.

Sertifika sağlayıcı firma tarafından sağlanan programlar aracılığı ile akıllı karta giriş yapılabilmelidir.

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e-Devlet e-İmza Uygulamasını Nasıl Kullanırım?

Elektronik imza ile e-Devlet Kapısına giriş için şu adımlar izlenir:

• Giriş menüsünden "e-imza ile giriş" seçeneğini seçiniz.

• Gelen ekranda TC Kimlik numaranızı giriniz ve "Devam Et" tuşuna basınız.

• e-Devlet e-İmza Uygulamasını açınız ve sertifikanıza ait kart tipini seçiniz.

• Giriş ekranında yer alan işlem kodunu e-Devlet e-İmza uygulamasına giriniz.

• Uygulamadan sertifika seçimi yapıp sertifikaya ait PIN kodunu giriniz.

• İşlem başarılı bir şekilde tamamlandı ise tarayıcıda giriş yapmış olarak ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Kütüphaneler

İşletim sistemi Kütüphane Yükleme Yeri İndirme

Linux libpkcs11wrapper.so /usr/lib İndir

Linux x64 libpkcs11wrapper.so /usr/lib İndir

MacOS X libpkcs11wrapper.jnilibİndir

Solaris Sparc libpkcs11wrapper.so /usr/lib İndir

Soalris Sparc V9libpkcs11wrapper.so /usr/lib İndir

Windows PKCS11Wrapper.dll C:\WINDOWS\system32İndir

Windows x64 PKCS11Wrapper.dll C:\WINDOWS\system32İndir

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Mobil İmza

Mobil İmza Nedir?

Cep telefonu ve GSM SIM kart kullanılarak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak ıslak imza niteliğinde güvenli bir biçimde elektronik imza işlemi yapılmasına imkân sağlayan uygulamadır.

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Mobil İmzayı Nereden Alabilirim?

Mobil elektronik imza GSM işletmecileri tarafından sunulan bir hizmettir. Bu hizmeti sunan TT Mobil, Turkcell veya Vodafone'a başvurarak mobil imza edinebilirsiniz. e-Devlet Kapısı şu an TT Mobil, Turkcell ve Vodafone mobil imzaları ile entegre çalışmaktadır.

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Mobil İmzayı Nasıl Kullanabilirim?

Mobil imza ile e-Devlet Kapısına giriş için şu adımlar izlenir:

• Giriş menüsünden "Mobil İmza" seçeneğini seçiniz.

• Gelen ekranda T.C. Kimlik No ve mobil imza aboneliğiniz bulunan GSM numaranızı giriniz, GSM operatörünüzü giriniz ve "Devam Et" tuşuna basınız.

• Bilgisayar ekranında sözleşmeyle beraber imza metninin özeti açılırken, cep telefonunuza da imza metninin özeti gelir. Ekrandaki imza metni özeti ile cep telefonunuza gelen metin aynı olmalıdır. Bu durumda ekrandan sözleşmeyi okuyup cep telefonunuzla imzalayabilirsiniz. Mobil imza ile girişten vazgeçerseniz ekrandaki "İptal Et" düğmesini kullanarak ana sayfaya dönebilirsiniz.

• Cep telefonunuza gelen imza metni özetini imzaladıktan sonra ekrandaki işleme devam tuşuna basarak giriş işlemini tamamlayınız.

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İnternet Bankacılığı ile Giriş

İnternet Bankacılığı Aracılığı İle e-Devlet Kapısına Giriş Nedir?

Giriş işlemlerinde e-Devlet Kapısı ile birlikte çalışan bankaların internet bankacılığı müşterileri, internet bankacılığı girişinde kullandıkları müşteri no/kimlik no ve şifre/parola ile güvenli bir şekilde e-Devlet Kapısına giriş yapabilmektedir. Bu giriş yöntemi kullanıcılara şifreye alternatif ve güvenli bir giriş kanalı sunmaktadır.

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İnternet Bankacılığı Aracılığı İle e-Devlet Kapısına Nasıl Girebilirim?

İnternet Bankacılığı aracılığı ile e-Devlet Kapısına giriş için şu adımlar izlenir:

• Giriş menüsünden "İnternet Bankacılığı" seçeneğini seçiniz.

• İnternet bankacılığı uygulamasını kullanılacağınız bankayı tıklayınız.

• Bankanın açılan sayfasında ilgili alanlara internet bankacılığı girişi için kullanılan müşteri no/kimlik no ve şifre/parola giriniz.

• Bu basamakları tamamladığınızda giriş yapmış olarak e-Devlet Kapısı'na doğrudan yönlendirileceksiniz.

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e-Devlet Kapısı Kullanıcısı Olmayan Banka Müşterisi Bu Uygulama Aracılığı İle e-Devlet Kapısı'na Giriş Yapabilir mi?

Banka müşterisi daha önce e-Devlet Kapısı kullanıcısı olmasa da İnternet Bankacılığı aracılığı ile e-Devlet Kapısı'na giriş yapıp kullanıcı olabilir.

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e-Devlet Kapısı'na İnternet Bankacılığı Aracılığı İle Giriş Yaparak e-Devlet Kapısı Şifresi Oluşturulabilir mi?

İnternet Bankacılığı aracılığı ile e-Devlet Kapısı'na giriş yapan kişi dilerse e-Devlet Kapısı profil alanından güvenli bir şekilde şifre oluşturabilir. Daha sonraki e-Devlet Kapısı girişlerinde bu şifreyi kullanabilir.

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İnternet Bankacılığı Aracılığı İle e-Devlet Kapısına Girişte Bilgilerim Banka İle Paylaşılır mı?

Kullanıcıların e-Devlet Kapısı şifreleri ve kişisel bilgileri bankalar ile kesinlikle paylaşılmaz. Bankalar da müşterilerinin hesap bilgileri, şifreleri, müşteri numarası vb. bilgilerini e-Devlet Kapısı ile kesinlikle paylaşmamaktadır.

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İnternet bankacılığı üzerinden e-Devlet Kapısına Girişi Engelleyebilir Miyim?

İnternet bankacılığı üzerinden e-Devlet Kapısına girişi güvenli bulmayan veya çeşitli sebeplerle internet bankacılığı üzerinden girişi kapatmak isteyen kullanıcılar e-Devlet Kapısı profil alanında bulunan "Erişim Kısıtlamaları"nı tıklayarak internet bankacılığı üzerinden erişimi kapatabilmektedir. Kullanıcı "Açık" seçeneğini işaretlemediği sürece internet bankacılığı aracılığı ile sisteme giriş yapamamaktadır.

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T.C. Yeni Kimlik Kartı

T.C. Yeni Kimlik Kartı ile e-Devlet Kapısına Giriş Nedir?

T.C. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından dağıtılmaya başlanan yeni tip T.C. Kimlik Kartları ile de e-Devlet Kapısı'na giriş yapılabilmektedir. Ancak bunun için standat bir akıllı kart okuyucu veya tuşlu kart okuyucu kullanılmalıdır.

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T.C. Yeni Kimlik Kartı ile İle e-Devlet Kapısına Nasıl Girebilirim?

Yeni tip T.C. Kimlik Kartınızı kullanarak e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilmek için:

• e-Devlet Kapısı "Giriş" sayfasındaki "T.C. Kimlik Kartı" seçeneğini tıklayınız.

• e-Devlet Kapısı Kimlik Kartı Uygulaması'nı bilgisayarınıza indiriniz.

• Kimlik numaranızı yazınız.

• T.C. Kimlik kartınızı kart okuyucuya yerleştiriniz ve kullandığınız kart okuyucu tipini seçiniz.

• İnternet tarayıcısında görünen işlem kodunu sayfadaki ilgili alana yazınız.

• T.C. Kimlik kartınızın PIN kodunu yazınız ve "Tamam" düğmesini tıklayınız.

• İşlem başarılı bir şekilde tamamlandı ise tarayıcıda giriş yapmış olarak ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

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e-Devlet Kapısı Mobil Uygulamaları

e-Devlet Mobil Uygulaması

e-Devlet Mobil Uygulaması ile www.turkiye.gov.tr adresinde kullanılan hizmetleri mobil cihazınızda daha kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Uygulamayı kullanabilmek için e-Devlet Şifresi veya Mobil İmza sahibi olmanız gerekmektedir.

Uygulamayla, www.turkiye.gov.tr adresinde en sık kullanılan hizmetleri kullanabilir, favori hizmetlerinizi görebilir, profil bilgilerinizi düzenleyebilir, anlık bildirim alabilir, kamu kurumları ve belediyelere ait bilgi ve hizmetlere hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

e-Devlet Kapısı Mobil uygulamasını Apple ve Android mağazalarından indirebilirsiniz.

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e-Devlet Anahtar Uygulaması

e-Devlet Anahtar uygulaması, e-Devlet Kapısı'na T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş sonrasında fazladan tek kullanımlık şifre güvenliği getirmektedir. www.turkiye.gov.tr'de bulunan e-Devlet Anahtar menüsünden anahtarınızı aktif hale getirebilir, sonrasında bu uygulamayı kullanarak tek kullanımlık şifreler üretebilirsiniz.

e-Devlet Anahtar uygulamasının ürettiği şifre, e-Devlet Kapısı'na giriş için tek başına yeterli değildir. Giriş yapabilmek için mutlaka T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapılmalıdır. e-Devlet Anahtar, ek bir güvenlik yöntemidir. Ayrıca, e-Devlet Anahtar özelliği aktif edildikten sonra e-Devlet mobil uygulamaları ile giriş yapabilmek için, mobil uygulamanın son versiyonunun cihazınızda yüklü olması gerekmektedir.

e-Devlet Anahtar uygulamasını Apple ve Android mağazalarından indirebilirsiniz.

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e-Devlet Belge Doğrulama Uygulaması

Barkodlu Belge Doğrulama uygulaması turkiye.gov.tr adresinden almış olduğunuz belgelerin kolay bir şekilde doğrulanmasını sağlar.

Belge üzerindeki "Karekod"'u telefonunuzun kamerasından okutarak ya da bilgileri kendiniz girerek, belgenin kime ait olduğunu, veriliş tarihini, hangi kurumdan verildiğini ve geçerli bir belge olup olmadığını anlayabilirsiniz.

e-Devlet Belge Doğrulama uygulamasını Apple ve Android mağazalarından indirebilirsiniz.

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e-Devlet Kapısı Hakkında

e-Devlet Kapısı'nın Herhangi Bir Yardım veya Destek Merkezi Var mı?

e-Devlet Kapısı ile ilgili soru ve sorunlarınız için İletişim sayfasında (https://www.turkiye.gov.tr/iletisim?genel=Bilgiler) yer alan bilgiler ile karşılaştığınız sorunlar ile ilgili en hızlı ve güncel bilgiye nasıl ulaşabileceğiniz ve destek ekibimiz ile nasıl bağlantı kurabileceğiniz hakkında bilgi edinebilirsiniz. İletişim formunu doldurabilirsiniz ya da 160 numaralı e-Devlet Kapısı İletişim Merkezini arayabilirsiniz.

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e-Devletin Kapısı'nın Yönetilmesi ve İşletilmesi Kimin Sorumluluğundadır?

e-Devlet Kapısı'nın kurulması ve yönetilmesi görevi T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, sistemin geliştirilmesi ve işletilmesi Türksat A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

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Kişisel Bilgiler

e-Devlet Kapısındaki Adres Bilgilerinizde Hata Var İse Ne Yapmalısınız?

e-Devlet Kapısındaki adres bilgileriniz, T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki bilgilerinizdir. Adresinizin değişmesi durumunda adres değişikliği bildirimini, T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne şahsen başvurarak veya e-Devlet Kapısı üzerindeki Adres Değişikliği Bildirimi hizmetini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Güncel adresinizin e-Devlet Kapısı profilinizde de güncellenmesi için; kullanıcı menüsü "İletişim Seçenekleri" sayfasında "Bilgilerimi Yenile" düğmesini tıklamanız gerekmektedir. "Bilgilerimi Yenile" düğmesi ile güncelleme yapmanıza rağmen yeni adresiniz sistemde görünmüyor ise T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ilgili birimlerine başvurmanız gerekmektedir.

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e-Devlet Kapısındaki İletişim Bilgileri Nasıl Değiştirilir?

e-Devlet Kapısı'ndaki iletişim bilgileriniz, hizmetlerden faydalanırken ilgili alanların otomatik olarak doldurulması ve e-Devlet Kapısı'na eklenen yeni hizmetlerin duyurulması amacıyla kullanılmaktadır. İletişim bilgileriniz sizin rızanız dışında üçüncü şahıslar ile kesinlikle paylaşılmamakta ve reklam amaçlı kullanılmamaktadır. e-Devlet Kapısındaki, iletişim seçenekleri kısmında yer alan Cep Telefonu, Elektronik Posta düzeltmelerinin tamamı ancak e-Devlet Kapısına kayıtlı kullanıcı hesabı ile girildiğinde yapılabilmektedir. Giriş yaptıktan sonra kullanıcı menüsü alanındaki "İletişim Seçenekleri" alanına tıklayarak güncellemelerinizi yapabilirsiniz.