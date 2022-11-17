TOKİ kapsamında gerçekleşen sosyal konut projesine milyonlarca kişi başvuru yaptı. Başvuru yapan vatandaşlar ise heyecanla TOKİ kura çekimlerinin sonuçlarını bekliyor. Arama motorlarında E-devlet Bitlis TOKİ kura sonucu sorgulama linki TOKİ sonuç ekranı linki aramaları yapılıyor. İşte E-devlet Bitlis TOKİ kura sonucu sorgulama linki! TOKİ Bitlis sonuç ekranı linki! TOKİ kura çekiliş sonuçları linki!

Son Dakika! Sosyal konut projesinde 11 ilde 29 bin 363 konut için kura çekimleri 17-28 Kasım tarihleri arasında yapılacak

E-devlet Bitlis TOKİ kura sonucu sorgulama linki aratılıyor.TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca vatandaş TOKİ tarafından kura çekimlerinin gerçekleşmesini bekliyor. Başvuru yapanlar heyecanla beklenen TOKİ kura sonuçlarını nereden öğreneceklerini ise merak ediyorlar. İşte E-devlet Bitlis TOKİ kura sonucu sorgulama linki! TOKİ Bitlis sonuç ekranı linki! TOKİ kura çekiliş sonuçları linki!

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da kura çekimine dair bilgiler verildi. Açıklamada, kura çekiminin yarın başladığına dikkat çekilerek ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık açıklamasında kuraların, noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi.

Bitlis TOKİ kura sonucunu sorgulamak için BURAYA tıklayınız.

AÇIKLANAN TOKİ İL İL KURA TARİHLERİ

TOKİ kura tarihleri il il belli oldu. İlk TOKİ kura çekimi bugün Şırnak ve Ardahan için başlayacak.

7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450, Ardahan 250 konut

8 Kasım Salı: Kars 1.070, Siirt 903 konut

9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550, Batman 1.850 konut

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut