E-Devlet biriken para sorgulama! E-Devlet biriken para nasıl çekilir?

Yeni işe başlayan kişilerin maaşlarından Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) adı altında kesinti yapılıyor. Bu kesintiler, kişinin sistemden çıkması durumunda iade ediliyor. Fakat sistemden çıkmayı unutan çok sayıda kişinin parası sistemde birikiyor. Peki, E-Devlet biriken para nasıl çekilir? İşte, E-Devlet biriken para sorgulama!

E-Devlet biriken para sorgulama! Yeni işe başlayan kişilerin maaşlarından Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) adı altında kesinti yapılıyor. Bu kesintiler, kişinin sistemden çıkması durumunda iade ediliyor. Fakat sistemden çıkmayı unutan çok sayıda kişinin parası sistemde birikiyor. Peki, E-Devlet biriken para nasıl çekilir? İşte, E-Devlet biriken para sorgulama ekranı haberimizde...

E-DEVLET BİRİKEN PARA SORGULAMA

Yeni işe başlayan kişilerin maaşlarından Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) adı altında kesinti yapılıyor. Bu kesintiler, kişinin sistemden çıkması durumunda iade ediliyor. Fakat sistemden çıkmayı unutan çok sayıda kişinin parası sistemde birikiyor. İçeride birikmiş para olup olmadığını öğrenmek için ise e-Devlet'e girmek yetiyor.

E-DEVLET BİRİKEN PARA SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET BİRİKEN PARA NASIL ALINIR?

Eğer adınıza ödeme gözüküyor ise size en yakın PTT şubesine giderek burada yatırılan tutarı talep edebilirsiniz.

UNUTANLARIN SAYISI ÇOK FAZLA

Ancak hem sistemi kullanmamayı tercih edip, hem de sistemden çıkmayı unutan vatandaşların sayısı bir hayli fazla. Bu vatandaşların maaşlarından her ay belli bir oranda kesinti yapılarak, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne aktarılıyor.

HEMEN E-DEVLET'TEN KONTROL EDİN

Siz de başınıza böyle bir durum geldiğini düşünüyorsanız, e-Devlet'ten sisteminizi kontrol ederek paranız olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Bu miktarı sorgulamak için ise e-Devlet BES bakiye sorgulama sayfasına girerek otomatik bireysel emeklilik sekmesinden işlem yapmanız gerekiyor.