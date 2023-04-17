Ramazan Ayının bitmesine az bir vakit kala sosyal medya kullanıcıları tarafından bayram harçlığı başvurularının nasıl yapılacağı araştırılıyor. E-Devlet bayram harçlığı başvurularının nereden yapılacağı merak konusu oldu. Peki, E-Devlet bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır? Açık kapı bayram harçlığı başvurusu nedir? İşte detaylar...

İslam âleminde oruç tutma ayı olan Ramazan ayının ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Sosyal medyada yer alan haberler sonrasında E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusunun nasıl yapılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık kapı bayram harçlığı başvurusunun merak konusu oldu. Peki, E-Devlet bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır? Açık kapı bayram harçlığı başvurusu nedir? Detaylar haberimizde...

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

İslam âleminde oruç tutma ayı olan Ramazan ayının ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün Ramazan ayının son günü olan arifedir. Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder.

AÇIK KAPI BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU NEDİR?

Sosyal medyada paylaşılan gönderiler sonrasında Açık kapı bayram harçlığı başvurusunun nasıl yapılacağı araştırılmaktadır. E-Devlet üzerinden yapılan duyuru ile bayram harçlığı tarzında sosyal yardımların yapılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklanmıştır.

AÇIK KAPI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kullanıcılar tarafından açık kapı başvurularının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Açık Kapı üzerinden bayram harçlığı başvurularının yapılacağı haberlerinin gündeme gelmesinin ardından Açık Kapı birimlerinin yardım dağıtmak ve sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi görevlerinin bulunmadığı açıklanmıştır.Açık kapı başvuruları E-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Diğer Açık kapı başvurularınızda bulunmak için AÇIK KAPI BAŞVURU! yazısına tıklayınız.