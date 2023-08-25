Bebek bakımına dair ürünlerin satışını yapan E bebek firmasının sahibi merak edildi. Halka arz takviminde yer alan şirketin halka arz olmasının ardından E bebek kimin? E bebek sahibi kim? soruları gündeme geldi. Detaylar haberimizde yer alıyor.

E BEBEK KİMİN?

E bebek resmi internet sitesinde yer alan hakkında bölümündeki bilgiler şöyle:

"Yeni bebeği olmuş bir baba olan Halil Erdoğmuş'un bebek bakımıyla ilgili bilgi edinme ihtiyacına istinaden kurduğu bebek.com, 2001 yılından itibaren anne-babalara ve anne baba adaylarına hizmet vermeye devam ediyor. ebebek, bebek sahibi olmayı düşünen, bebek bekleyen ve bebeğini büyüten bilinçli ailelere ihtiyaç duydukları her türlü bilgi, hizmet ve dostluğu sunmak için yola çıkmış ve sonrasında bebek bakımında ihtiyaç duyulan ürünlerin hızlı, pratik ve uygun koşullarda teminini sağlamak için ebebek.com'u geliştirmiştir. ebebek.com, bebek ürünleri alışverişi konusunda Türkiye'nin ilk online mağazası olma özelliğini taşımaktadır. ebebek, internet sitesinden elde edilen başarıyı takiben dünyada az rastlanan 'click to brick' iş modelini uygulayarak fiziki mağazacılığa geçiş yapmıştır.

ebebek, bebek sahibi olan ailelerin tek ihtiyacının bebeğin fiziksel gereksinimleri olmadığının bilinciyle bebeklerin ve ailelerin mutluluğu için her şeyi en ince detayına kadar düşünmeye gayret eden bir organizasyon olup felsefesi "bebekoloji"dir. Bebekoloji bebeği anlama ve anlatabilme bilimidir. ebebek bu yüzden çalışanlarını sadece satış yapan kişiler olarak görmemekte ve onları satış danışmanı ya da müşteri temsilcisi diye isimlendirmemektedir. Onları, uzmanlıklarını ve ilgilerini paylaşan birer bebekologlar olarak görmektedir.

Bebeveyn, gelişim sürecine eşlik eden, öğrenerek ilgilenen kişidir."